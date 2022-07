Sechs Titel bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Fahren vergeben!

In Sachsen-Anhalt haben sich am Wochenende Deutschlands beste Nachwuchsfahrer in verschiedenen Disziplinen gemessen. Insgesamt gab es sechs Medaillensätze zu verteilen. Den Sieg in der Länderwertung teilten sich Hessen und Baden-Württemberg.

Für die U25-Fahrer stand eine Fahrprüfung der Klasse M an, bestehend aus Dressur, Geländefahrt und Kegelparcours. Hier sicherte sich bei den Pony-Zweispännern Leon Zacharias Reinhardt den Titel, und das in überlegener Manier. Er siegte in allen drei Teilprüfungen und kam mit insgesamt 106,95 Punkten nach Hause. Corinna Grun landete dahinter auf dem Silberrang mit 113,02 Punkten, gefolgt von Marie Steeken mit 118,97 Punkten.

In der Klasse der Zweispänner-Pferde hieß der Sieger Matthias Brümmer. Zum ersten Mal wurde er Deutscher Jugendmeister. Seine Pferde Kiara und Pattys Stableford Challenge fuhr er zu Platz eins in der Dressur und Geländeprüfung. Beim Kegelfahren gab es den zweiten Platz für das Gespann, was dennoch den Sieg mit Weile bedeutete mit 138,75 Punkten. Der Zweitplatzierte Lukas Stahl, Vorjahressieger bei den U18-Einspännern, erzielte mit seinen Pferden Lord und Lorely insgesamt 145,89 Punkte. Die Bronzemedaille ging an Fabian Hase mit Bella Donna und Bernadette Verita (148,77 Punkte).

Einspänner-Titel an Bloßfeld und Tischer

Nach Bronze im Vorjahr steigerte sich Michelle Bloßfeld bei den Pferde-Einspännern in diesem Jahr bis auf den Goldrang. Erneut hieß ihr vierbeiniger Partner vor der Kutsche Interflug, 110,70 Punkte schlugen für Bloßfeld und Interflug insgesamt zu Buche. Somit konnte Tom Stottmeister seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Mit Cassie und 113,67 Punkten bekam er am Ende die Silbermedaille umgehängt. Dahinte folgte Ciara Schubert mit Lassila auf Rang drei (116,95 Punkte).

In der Altersklasse U25 Pony-Einspänner ging die Goldmedaille an Lisa-Marie Tischer (112,09 Punkte) vor Eric Wolters mit Biskitt (115,68 Punkte) und Luisa Dietrich mit White Socks und 116,02 Punkten.

U16-Bundesnachwuchschampionat mit einem Titelverteidiger

Stets im Rahmen der DJM Fahren ausgetragen wird auch das Bundesnachwuchschampionat Fahren, das sich an U16-Sportler richtet. Bei den Pony-Zweispännern sicherte sich Max Andrew den zweiten Titel in Folge mit 72,40 Punkten nach vier Teilprüfungen. Zweite wurde Marie Reinhard mit 73,67 Punkten, gefolgt von Annabel Kriete mit 83,82 Punkten.

Bei den Pferde-Einspännern hingegen stand mit Ruben Morón Zirfas ein neuer Name ganz oben auf dem Treppchen. Er hatte Eda angespannt und gewann die Kombinierte Prüfung mit 98,38 Punkten vor Nele Voskort/Moncherie (71,82 Punkte) und Pauline Glöggler/Valimor auf Platz drei mit 73,70 Punkten.

Länderwertung an Hessen und Baden-Württemberg

Traditionsgemäß wurde auch in diesem Jahr wieder um die Länderpokale bei den U25- und den U16-Fahrern gefahren. Dazu muss jeder Verband vor der Veranstaltung drei Gespanne nominieren, von denen die zwei besten Ergebnisse jeder Teilprüfung in die Wertung fließen.

Die U25-Teilnehmer aus Hessen sicherten sich den Länderpokal, nachdem Mannschaftsführerin Claudia Lauterbach eine gute Wahl getroffen hatte. Von den zwei Deutschen Jugendmeistern Leon Zacharias Reinhardt sowie Lisa Marie Tischer zählten die Ergebnisse und als Dritte im Bunde lieferte Verena Engelbach wenig genug Punkte, dass es für den Gesamtsieg reichte. Platz zwei ging an das Team aus Hannover, gefolgt von Sachsen-Anhalt.

Die U16-Sieger kommen aus Baden-Württemberg mit Max Andrew und Pauline Glöggler unter der Ägide von Jens Motteler, gefolgt von Westfalen und nochmal Sachsen-Anhalt.