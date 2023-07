Sport am Wochenende: Europameisterschaften der Ponyreiter, Nationenpreis in Hickstead und mehr

Die Nachwuchs-Europameisterschaften sind noch lange nicht am Ende! Dieses Wochenende tragen die Ponyreiter ihre Championate in drei Disziplinen aus. Außerdem turnen auch die Nachwuchs-Voltigierer um die EM-Medaillen. Im Springsport wird es ganz besonders in Hickstead spannend, dort wird der letzte Nationenpreis ausgetragen, ehe Otto Becker seine Longlist für Mailand aufstellen muss.

Deutsche Jugendmeisterschaft Fahren U25/U16 vom 27. bis 30. Juli in Meißenheim

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/deutsche-jugendmeisterschaften-fahren

Deutsche Meisterschaften Distanzreiten und Deutsche Jugendmeisterschaften Distanzreiten vom 27. bis 30. Juli in Bitz

Weitere Informationen unter: www.endurance-bitz.de

Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit vom 28. bis 30. Juli in Warendorf

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-vielseitigkeit

AUSLANDSTARTS

Weltmeisterschaften Voltigieren Junge Voltigierer und Junioren und Europameisterschaften Voltigieren Senioren (CH-M-Y-V/CH-M-J-V/CH-EU-V) vom 26. bis 30. Juli in Flyinge/SWE

CH-M-Y-V:

Damen: Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken; Paula Waskowiak (Löhne) mit Djaibolo; Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Herby 50.

Herren: Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 d.C.; Jonathan Geib (Zweibrücken) mit Royal Flash 103; Philip Goroncy (Drensteinfurt) mit Max 4060.

CH-M-J-V:

Damen: Mia Kluge (Wentorf) mit Diavolo of Farms End; Mirja Luise Krohne (Drochtersen) mit True Tempter; Laura Seemüller (Bad Wörishofen) mit For Ever 60; Reserve: Johanna Timm (Wentorf) mit Diavolo of Farms End.

Herren: Arne Heers (Dörverden) mit Cleiner Onkel T OLD; Lukas Heitmann (Hamburg) mit Curt 19; Ben Lechtenberg (Gladbeck) mit Little Jo 23.

Pas de Deux: Lisa Marie Wagner (Leipzig) und Timea Bonekat (Delitzsch) mit Cascais.

Gruppe: Fredenbeck mit Mila Koböck (Fredenbeck), Charlotta Schober (Nottensdorf), Mirja Luise Krohne (Drochtersen), Lea Krohne (Drochtersen), Henry Frischmuth (Fredenbeck), Hella Koböck (Fredenbeck), Reserve: Anetta Schwarze (Stade) mit Capitain Claus.

CH-EU-V:

Damen: Kathrin Meyer (Hamburg) mit San Classico S; Alina Roß (Userin) mit Baron R; Julia Sophie Wagner (Leipzig) mit Giovanni 185; Reserve: Sema Hornberg (Neuss) mit Rockemotion.

Herren: Thomas Brüsewitz (Köln) mit Formel 1 d.C.; Viktor Brüsewitz (Wulfsen) mit Goldjunge 160; Janik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH.

Pas de Deux: Diana Harwardt (Bernau) und Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau.

Gruppe: NORKA des VV Köln-Dünwald mit Larina Herpertz (Köln), Bela Lehnen (Moers), Mona Mertens (Korschenbroich), Gianna Ronca (Monheim), Hannah Steverding (Herxheim), Philip Goroncy (Drensteinfurt), Reserve: Yara Jolie Scheel (Goch) mit Calidor 10.

Weitere Informationen unter: www.vaulting2023.com

Europameisterschaften Pony Dressur, Springen und Vielseitigkeit (CH-EU-P-D/S/CCIP2-L) vom 26. bis 30. Juli in Le Mans/FRA

CH-EU-P-D: Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial; Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; Hubertus Stallmeister (Hamburg) mit Adriano B 2.

CH-EU-P-S: Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H; Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Miss Mc Fly D NRW; Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S; Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW; Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A.

CH-EU-P-CCIP2-L: Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation; Marlene Hayessen (Stauffenberg) mit Betty Boo 14; Diana Jakovlev (Hamburg) mit Ravella 33; Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192; Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; Theresa Isabell Welsch (Selm) mit Shannon’s Hero.

Weitere Informationen unter: pecinter.wixsite.com/le-mans-ponies

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*-NC) vom 26. bis 30. Juli in Hickstead/GBR

Man kann wohl nur erahnen, wie das Gedankenkarussell im Kopf von Bundestrainer Otto Becker gerade aussieht. Spitzenresultate und das konstant, haben zuletzt nur wenige Paare geliefert. In Hickstead wird Becker seine Schützlinge sicherlich nochmal ganz genau beobachten, um danach seine Longlist für die Europameisterschaften aufzustellen.

Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Jörne Sprehe (Fürth); Richard Vogel (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.hickstead.co.uk

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*) vom 26. bis 30. Juli in Prag/CZE

Zoe Osterhoff (Hamm).

Weitere Informationen unter: www.csiopraha.cz

Internationales Springturnier (CSIO5*) vom 27. bis 30. Juli in Dinard/FRA

Neben Hickstead gibt es ein weiteres Fünf-Sterne-Turnier am Wochenende, das auf Gras ausgetragen wird: Dinard (FRA) war in den letzten Jahren häufiger ein gutes Pflaster für Daniel Deußer, der sich in den letzten Wochen mit den Resultaten im Sattel von Killer Queen für die Europameisterschaften Ende August wieder begehrt gemacht haben könnte. Auch Philipp Weishaupt wird dort reiten, am Sonntag geht es um den Rolex Grand Prix, hier aber nicht um einen der Grand Slam-Serie.

Daniel Deußer (Deutschland); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter: www.jumpingdinard.com

Internationales Dressurturnier (CDIP) vom 27. bis 30. Juli in Kronenberg/NED

Franziska Roth (Stuttgart).

Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu

Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4/CAI3*-H1) vom 27. bis 30. Juli in Beekbergen/NED

CAIO4*-H4: Rainer Duen (Brunsbüttel); Mareike Harm (Brunsbüttel); Rene Poensgen (Eschweiler); Anna Sandmann (Lähden); Christoph Sandmann (Lähden); Markus Stottmeister (Oebisfelde-Weferlingen); Georg von Stein (Modautal).

CAI3*-H2: Max Berlage (Nettetal); Bernd Brüninghoff (Südlohn); Heinrich Kemper (Wettringen); Laura Oberlin (Ludwigshafen); Dennis Schneiders (Rieste); Lars Schwitte (Stadtlohn).

Weitere Informationen unter: www.caibeekbergen.nl

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4/3*-H2/3*-H1/3*-P2/2*-H1) vom 27. bis 30. Juli in Altenfelden/AUT

CAI3*-H4: Maximilian Reith (Johannesberg).

CAI3*-H2: Oliver Böhme (Grumbach); Kathrin Scheiter (Leidersbach).

CAI3*-H1: Marlen Fallak (Bad Langensalza).

CAI3*-P2: Christine Bopp (Mainz).

CAI2*-H1: Anna Auburger (Bernhardswald); Stephanie Holzner (Nußdorf a.Inn).

Weitere Informationen unter: www.reitverein-altenfelden.at

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Valkenswaard/NED vom 28. bis 30. Juli; www.topsinternationalarena.com

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 26. bis 30. Juli; www.azelhof.be