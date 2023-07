Pony-EM Le Mans: Deutschland in Führung, Maria Teresa Pohl statt Hubertus Stallmeister im Dressurteam

Ein Wechsel in letzter Minute in der deutschen Dressurmannschaft bei den Europameisterschaften der Ponyreiter im französischen Le Mans.

In Le Mans haben die Europameisterschaften der Ponyreiter bereits begonnen. Heute stand Teil eins der Mannschaftsentscheidung in der Dressur auf dem Programm. Mit dabei: Maria Theresa Pohl auf Der Kleine Sunnyboy, obwohl die beiden eigentlich „nur“ Reservisten waren. Sie mussten für Hubertus Stallmeister und Adriano B einspringen.

Wie die französische Website Poney-AS berichtet, stellte sich vor Ort in Le Mans heraus, dass Adriano B, das Pony des 14-jährigen Hubertus Stallmeister, nicht „in optimaler Verfassung“ ist. Pony-AS zitiert Stallmeister: „Wir sind auf dem Rückweg, weil Adriano nicht in Form ist. Ich möchte in erster Linie das Wohlergehen meines Ponys sicherstellen. Ihm geht es gut, aber wir willen nur antreten, wenn er 100 Prozent fit ist, und das ist nicht der Fall.“

Adriano B ist ein 17-jähriges Deutsches Reitpony, das vor allem unter dänischer Flagge viele Medaillen eingeheimst hat. 2019 trug er Alexander Yde Helgstrand zu drei EM-Goldmedaillen. 2020 und 2021 sammelte Sophia Boje Obel Jørgensen vier EM-Silbermedaillen und zwei aus Bronze mit ihm. Hubertus Stallmeister, ein Schüler von Kristy Oatley, hat 2022 die ersten internationalen Turniere mit Adriano B bestritten. Unter anderem siegten sie damals in der Mannschaftsaufgabe der I-Tour bei den Future Champions mit satten 75,143 Prozent.

Ersatzpony Der Kleine Sunnyboy hatte seine größten Erfolge unter Helen Langehanenbergs Schülerin Shona Benner, mit der er Deutschland bei mehreren EMs vertreten und dabei eifrig Medaillen gesammelt hat. Maria Teresa Pohl hat 2022 ihr internationales Debüt mit ihm gegeben. Die beiden werden von Semmieke Rothenberger trainiert. Dies ist ihre erste EM und der Einstand ist gelungen.

Als erstes Paar für Deutschland erhielten sie 73,514 Prozent, neuer persönlicher Rekord. Und aktuell Rang zwei hinter ihrer Mannschaftskollegin Mia Allegra Lohe im Sattel von Tovdals Golden Future Imperial (74,60). Die deutsche Mannschaft liegt nach diesen Ergebnissen in Führung. Dahinter rangiert Großbritannien vor Dänemark. Die Entscheidung in der Mannschaftswertung fällt morgen Nachmittag.