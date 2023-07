Münster-Handorf: Die ersten Westfalen-Champions 2023

Diese Woche ist Westfalen-Woche, zumindest in Münster-Handorf. Dort dreht sich in den kommenden Tagen alles um die vierbeinigen Vertreter des Westfälischen Pferdestammbuchs und die ersten Champions sind bereits ermittelt.

Die sechsjährigen Dressurpferde sind traditionell immer als erstes dran. Die erste Schärpe 2023 ging an ein Pferd, dessen Name Programm sein dürfte für seine Entourage: Voller Emotionen v. Vitalis-Ehrentanz, vorgestellt von Stella Charlott Roth. ZÜchter des Rappen ist Bernhard Schulze Sutthoff. Die Mutter Emotion hat mit Lars Schulze Sutthoff mehr als zehn S-Dressuren gewonnen. Ihr Sohn kam mit einer Endnote von 8,3 aus dem Viereck. In Trab und Schritt gaben die Richter eine 8,0. Galopp, Durchlässigkeit und Gesamteindruck waren ihnen die 8,5 wert.

An zweiter Stelle reihte sich Rocky Rode v. Rock for me-Stoiber SN ein. Mit Linda Schmidt im Sattel kam er auf 8,3 (Trab, Galopp, Gesamteindruck 8,5, Schritt 8,0, Durchlässigkeit 7,5). Züchterin von Rocky Rode ist Sandra Neff.

Die Bronzemedaille ging an den von Leonhard Querdel gezogenen Ringo Star Q v. Rock Forever-Flangan. Im Sattel saß, wie schon bei den beiden Silbermedaillen als Drei- und Vierjähriger, Bianca Nowag. Mit ihrer 7,7 waren die beiden drittbeste Westfalen, in der offenen Gesamtwertung der Prüfung waren sie Fünfte (Trab, Galopp 8, Schritt, Durchlässigkeit, Gesamteindruck 7,5).

Dazwischen schoben sich gemeinsam auf Rang drei mit 8,1 die Oldenburger Füchtels Indigo v. Ibiza-Roadster (Z.: Patricia Seddig, B.: Clemens Graf von Merveldt) unter Ann-Christin Wienkamp und De Lorea v. DeLorean-Don Primero (Z.: Rolf Waering) mit seiner Besitzerin Merle Valentina Ochsenfarth im Sattel.

Championat der dreijährigen Hengste

Da nur drei dreijährige Hengste genannt worden sind, hatten sich die Veranstalter entschlossen, gar keine Qualifikation durchzuführen, sondern bereits heute die Schärpe zu vergeben. Die ging an den einstigen 2022er Zahir v. Zoom-Sir Heinrich (Z.: Ernst Behrens-Witteborg) mit Mareike Mimberg-Hess im Sattel. Auch hier siegte die 8,3. Die Einzelnoten: Trab, Galopp und Ausbildung 8,5, Schritt und Gebäude 8,0.

Silber sicherte sich der von Nathalie Kohler vorgestellte Fiete v. Fashion in Black-Rock Forever (Z.: Robert Drenker) mit einer 8,2 (Trab, Ausbildung und Gebäude 8, Galopp und Schritt 8,5).

Die Bronzemedaille ging an einen weiteren Zoom-Sohn: Zorro unter Thomas Rive. Gezogen wurde Zorro von der ZG Junker aus einer Ehrenpreis-Mutter. Er kam auf 7,4 mit 7 im Trab und 7,5 in allen weiteren Kriterien.

Wiedersehen mit Bundeschampionesse Eivissa

Am ersten Juli-Wochenende hatte die Titelverteidigerin Eivissa v. Escamillo aus der Zucht von Katharina Hadeler und im Besitz von Bernadette Brune ihren ersten Turnierauftritt seit ihrem fulminanten Bundeschampionatssieg 2022. Damals wie heute saß Jessica Lynn Thomas im Sattel. Anfang Juli in Heiligenrode ritt sie Eivissa zum Sieg und heute, in der Qualifikation der vierjährigen Stuten und Wallache in Münster, auch wieder. Mit 9,0. Die Einzelnoten: Trab, Ausbildung und Gebäude 9, Galopp 9,5, Schritt 8,5.

Rang zwei sicherte sich mit 8,5 Dave v. Dreamline-Beltoni (Z.: Marlies Brakemper) unter Friederike Kampmeyer. Dahinter teilten sich gleich vier Pferde den dritten Platz mit 8,2: Zaubermann v. Zoom-Belissimo M (Z.: Winfried Albers) mit Ilke Albers, Ernesto v. Ehrenstolz-First Selection (Z.: ZG Ulmker) mit Fernando Esteban Ruiz, Miss Moneypenny AS v. Marc Cain-Poleggio (Z.: Albert Schulze Topphoff) mit Bianca Nowag-Aulenbrock und Diadora v. Diamond de Luxe-Ehrenstolz, ebenfalls aus dem Züchterstall Ulmker und mit Christiane Ulmker im Sattel.