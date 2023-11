Sport am Wochenende: Munich Young Talents-Turnier, Weltcup in Lyon und mehr

Für den erfolgreichen deutschen Nachwuchs im Springsattel geht es am Wochenende zum Munich Young Talents-Turnier auf die Olympia-Reitanlage in München-Riem. Los geht es dort bereits ab heute. Gesprungen wird auch in Lyon, aber dort treffen auch einige hochdekorierte Dressurreiter aufeinander für die nächste Weltcup-Etappe.

Nationales Springturnier (S**) vom 1. bis 5. November in München

Noch recht neu ist das nationale Springturnier Munich Young Talents. Aber es hat schon eine große Anziehungskraft bewiesen. Auch in diesem Jahr ist München gegen Ende des Jahres einer der Höhepunkte im Turnierkalender der Jugend. In vier Altersklassen können sich die Talente auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem beweisen. Die Teilnehmerliste umfasst EM-Reiterinnen und -Reiter aus allen Altersklassen. Zuschauer können sich zum Beispiel freuen auf Leonie Assmann (Pony), Ava Ferch (Children), Team-Europameisterin Brianne Beerbaum (Children), die Geschwister Grace Isabelle und Jolie Marie Kühner (Pony und Children) und viele weitere bekannte Gesichter mehr.

Bei der Ausschreibung haben die Turnierleiter Michaela Beer und Hansi Blum ein abwechslungsreiches Prüfungsangebot aufgestellt. In den Altersklassen Pony und Children gibt es separate Prüfungen. Die Junioren und Jungen Reiter teilen sich eine mittlere und eine große Tour. Für Jugendliche, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, gibt es eine kleine Tour von A* bis L-Niveau.

Besonderes Highlight dabei: Die Sichtungen für Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter, gefördert durch die Horst-Gebers-Stiftung. Ebenso mit im Programm findet sich das HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter. Diese Sichtungen sind den Reitern der Landesverbände Baden-Württemberg und Bayern vorbehalten und werden über diese nominiert. Dazu kommt am Sonntagnachmittag der Große Preis, eine Springprüfung der Klasse S** mit Stechen, der eine Extra-Portion Spannung verspricht.

ClipMyHorse.TV überträgt das ganze Wochenende live.

Mehr Informationen unter: www.hippo-gmbh.de/munich-young-talents/

Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/CSIP/CDI-W) vom 31. Oktober bis 5. November in Lyon/FRA

Es wird gefahren, gesprungen und Dressur geritten um Weltcup-Punkte im französischen Lyon in dieser Woche. Die deutschen Fahrer halten sich aus dem Geschehen aber noch heraus, sie starten erst in einer Woche in Maastricht (NED). Zum zweiten Mal nach Neumünster im Februar wird Bianca Nowag-Aulenbrock nun wieder im Dressur-Weltcup zu sehen sein. Sie bringt ihr DM- und derzeitiges Top-Pferd Florine an den Start. Auch ein EM-Paar fährt nach Lyon: Frederic Wandres wird Bluetooth reiten. Die Konkurrenz schläft nicht. Erstmals seit seinem Weltcup-Auftritt in Mechelen Ende 2022 wird der vielversprechende Hengst Blue Hors St. Schufro wieder auf Jagd um Weltcup-Punkte gehen. Vorgestellt wird er von Nanna Skodborg Merrald. Der Etappen-Sieger von Herning, Patrik Kittel, wird mit Forever Young erneut mit um den Sieg reiten.

Im Parcours wird Hansi Dreher wieder versuchen, mit seinem so beständig springenden Holsteiner Elysium aufzutrumpfen. Auch der Weltcup-Zweite des vorletzten Wochenendes, Philipp Schulze Topphoff, bringt seine Pferde Carla und Clemens de la Lande in Lyon an den Start.

CSI5*-W: Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Jana Wargers (Emsdetten).

CSIP: Jonna Esser (Hückeswagen).

CDI-W: Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer); Frederic Wandres (Hagen).

Weitere Informationen unter: www.equitalyon.com

Auch interessant

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 31. Oktober bis 5. November in Lexington/USA

Rene Dittmer (Stade).

Weitere Informationen unter: www.nhs.org

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/3*-L/1*-Intro) vom 2. bis 5. November in Montelibretti/ITA

CCI4*-L: Vanessa Bölting (Münster); Julia Krajewski (Warendorf); Cord Mysegaes (Ganderkesee).

CCI3*-L: Vanessa Bölting (Münster).

CCI1*-Intro: Vanessa Bölting (Münster).

Weitere Informationen unter: www.greventing.com

Internationales Distanzturnier (CEI2* 120) vom 3. bis 5. November in Lalbenque/FRA

Anne Phan (Feldkirchen-Westerham)

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CDI 2*/1*/Am Motesice/SVK vom 2. bis 5. November; www.furioso.sk

CSI 2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 1. bis 5. November; www.peelbergen.eu

CSI 2*/1*/YH Oliva/ESP vom 30.Oktober bis 5. November; www.metoliva.com