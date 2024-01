Sport am Wochenende – Schleifen aus Amsterdam und mehr

Sportliches Highlight am Wochenende ist das Weltcup-Turnier in Amsterdam. Ansonsten ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten League of Nations-Generalprobe und selbstverständlich dreht das Turnierkarussell sich auch in Wellington und Oliva weiter.

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*) in Sharjah/UAE

Die erste Etappe der neuen FEI-Nationenpreisserie der Springreiter, die League of Nations, wird am 11. Februar in Abu Dhabi ausgetragen. Ein erster Nationenpreis steht aber schon dieses Wochenende an, ebenfalls in der arabischen Wüste, in Sharjah. Aus Deutschland sind in Sharjah vertreten: Christian Ahlmann (Marl); Sophie Hinners (Pfungstadt); Jörg Naeve (Bovenau); Robin Naeve (Bovenau); Nicola Pohl (Marburg); David Will (Marburg).

Ergebnisse unter: www.longinestiming.com

Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/U25/CDI-W/U25) in Amsterdam/NED

Dieses Wochenende gibt es keine Tulpen, sondern Schleifen aus Amsterdam. Damit nach Hause zu kommen, ist das Ziel dieser Reiter:

CSI5*-W: Daniel Deußer (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Jana Wargers (Emsdetten).

CSIU25: Tony Stormanns (Eschweiler).

CDI-W: Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer); Isabell Werth (Rheinberg).

CDIU25: Thomas Trischberger (Lenggries); Cosima von Fircks (Bad Zwischenahn).

Weitere Informationen unter: www.jumpingamsterdam.nl bzw. Ergebnisse unter Longinestiming.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI4*) in Wellington/USA

Die Florida-Reisenden und -Reitenden sind dieses Wochenende auf Vier-Sterne-Niveau im Einsatz.

CSI4*: Richard Vogel (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

CDI4*: Felicitas Hendricks (Hagen); Michael Klimke (Münster).

Weitere Informationen unter www.wellingtoninternational.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Oliva/ESP

Man muss nicht bis in die USA reisen, um die Outdoor-Saison zu eröffnen. Die Mediterranean Equestrian Tour in Spanien tut’s auch. Mit dabei aus Deutschland:

Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst); Tiara Bleicher (München); Maximilian Bremicker (Lohmar); Katrin Eckermann (Sassenberg); Christian Kukuk (Hörstel); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Tessa Leni Thillmann (Rastorf); Simon Widmann (Markt Schwaben).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com bzw. Ergebnisse unter online.equipe.com.