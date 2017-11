Sport am Wochenende – mit TV-Zeiten für die Stuttgart German Masters

Die Pferdewelt blickt dieses Wochenende nach Stuttgart zu den German Masters, bei denen die Springreiter, die Dressurreiter und die Fahrer Weltcuppunkte sammeln können. Für die Dressurreiter im Ponysattel wird es dieses Wochenende in Verden ernst. Und die Nachwuchsspringreiter treffen sich in Belgien.

Internationales Weltcup-Dressur-, Spring- und Fahrturnier (CDI-W/CSI-W5*/CAI-W) „Stuttgart German Masters“ in Stuttgart

Die Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist dieses Wochenende wieder Schauplatz für Weltcup-Qualifikationen in drei Disziplinen: Dressur, Springen und Fahren. Neu ist in diesem Jahr nicht nur die Turnierleitung – Gotthilf Riexinger, der lange Herz und Kopf des Hallenhighlights war, wurde im vergangenen Jahr verabschiedet –, sondern auch die FEI Ponies Jumping Trophy, bei der die U16-Jährigen zeigen, was sie können.

Weitere Informationen unter www.stuttgart-german-masters.de

TV-Tipp:

Fahren & Springen beim Stuttgart German Masters 2017 im SWR:

Am 18.11. ab 16 Uhr „Sport extra“ im SWR Fernsehen (Zusammenfassungen GM Fahren und Springen)

Am 19.11. ab 16 Uhr live in „Sport extra“ im SWR Fernsehen Springen: Großer Preis von Stuttgart.

Link zu Sport extra: http://x.swr.de/s/r68

Zum SWR 24/7-TV-Livestream: http://x.swr.de/s/c0y //

Nach Sendung auch in http://swrmediathek.de/content/sport.htm

Auch ClipMyHorse ist in Stuttgart vor Ort und überträgt an allen Tagen live im Internet unter www.clipmyhorse.tv.

Bundesnachwuchschampionat Dressur (Ponyreiter) vom 17. bis 19. November in Verden

Die Stars von Morgen auf dem Viereck dominieren dieses Wochenende das Geschehen in der Verdener Niedersachsenhalle.

Weitere Informationen unter www.psvhan.de

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) in Las Vegas/USA

Christian Heineking (Wesenberg).

Weitere Informationen unter www.showpark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 19. November in Vermezzo/ITA

Maximilian Lill (Hennef); Maximilian Schmid (Utting); Jana Wargers (Ibbenbüren); Franziska Wora (Ampfing).

Weitere Informationen unter www.milanowintershow.it

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 16. bis 19. November in Rouen/FRA

Andreas Knippling (Hennef); CSI1*: Anna Schwarzer (Meerbusch).

Weitere Informationen unter www.equiseine.fr

Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/CSIJ/) in Opglabbeek/BEL

CSIU25: Isabelle Gerfer (Odenthal); Marie Ligges (Ascheberg); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Patrick Sandner (Meerbusch):

CSIJ: Marie Ligges (Ascheberg); Piet Menke (Rastede).

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

