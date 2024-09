Turniere am Wochenende

Kommendes Wochenende ist einiges los in Deutschland und der Welt: Paralympics in Paris, WM der Jungen Dressurpferde in Ermelo, Bundeschampionate in Warendorf sowie WM Distanzreiten und Vierspänner.

Turniere in Deutschland:

Bundeschampionate vom 4. bis 8. September in Warendorf

Weitere Informationen unter: https://www.pferd-aktuell.de/spitzensport/bundeschampionate und Ergebnisse: https://fn-erfolgsdaten.de/show/191535

Internationales Springturnier und nationales Dressurturnier (CSI/CDN) vom 4. bis 8. September in Ising am Chiemsee

Weitere Informationen unter: https://www.chiemseepferdefestival.de/

AUSLANDSSTARTS

Paralympische Spiele mit Para-Dressur vom 28. August bis 8. September in Paris( FRA)

Grade II: Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Dooloop.

Grade IV: Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya.

Grade V: Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD.

Reserve: Melanie Wienand (Osnabrück) Grade III Loverboy.

Weitere Informationen unter: https://www.pferd-aktuell.de/paris2024/paralympics und https://olympics.com/en/paris-2024/paralympic-games/sports/para-equestrian

Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde (CH-M-YH-D) vom 4. bis 8. September in Ermelo (NED)

Fünfjährige Pferde (in alphabetischer Reihenfolge):

Erdbär FE, Oldenburger Hengst v. Erdinger – Fidertanz (Reiterin: Maxi-Kira von Platen/ Wietze); Enrico de Hus, Hannoveraner Wallach v. Escolar – Don Juan de Hus (Jennifer Stein/ Westerstede); Feinsten, Westfälischer Hengst v. Franklin – Rock Forever I (Anne-Mette Strandby Hansen/ Emsbüren); Forte per me, Westfälischer Hengst v. For Romance I – De Niro (Linda Schmidt/ Löningen); Galleria’s Fancy Fergie, Hannoveraner Stute v. For Romance I –Catoo (Charlotte Tollhopf/ Möchengladbach); Glamdale WP, Westfälischer Hengst v. Glamourdale – Millennium (Stefanie Ahlert/ Greven); J’adore Dior H, Oldenburger Stute v. Jovian – Sir Donnerhall I (Alvaro Conesa de Oliveira/ESP); Voundation, Rheinländer Wallach v. Vitalis – Fidertanz (Reiterin: Ann-Christin Wienkamp/Ladbergen); Reserve: Glock`s Energy, Hannoveraner Hengst v. Escamillo – De Niro (Ruben Mengual Reig/Heidenrod).

Sechsjährige Pferde (in alphabetischer Reihenfolge):

Elliot the Dancer, Westfälischer Hengst v. Escolar – Vitalis (Stefan Wolff/Hagen); Füchtels High Light OLD, Oldenburger Stute v. Floriscount – Damon Hill (Patricia Seddig/Vechta): Imperial MT, Westfälischer Hengst v. Asgard’s Ibiza – Davignon I (Laura Strobel/Cappeln); Saltes TR FRH, Hannoveraner Hengst v. Secret – De Niro (Juan Manuel Acosta Ponce/ESP)

San to Alati FRH, Hannoveraner Hengst v. Secret – Belissimo M (Stefanie Viehoff-Wolf/Münster); Segantini, Hannoveraner Hengst v. Secret – Fidermark (Dorothee Schneider/Framersheim); Shakeela FRH, Hannoveraner Stute v. Secret – Royal Blend (Lydia Jordan/ Hagen am Teutoburger Wald); Top Shelf, DSP (BaWue) Hengst v. Top Gear – Sandro King (Laila Wittendorff Petersen/DEN); Reserve: R1 Be my Love, Hannoveraner Stute v. Bon Coeur – Floriscount (Jessica Lynn Thomas/SWE); R2 Beck’s FRH, Hannoveraner Hengst v. Benicio – Desperados (Thomas Schulze/ Neuenkirchen).

Siebenjährige Pferde (in alphabetischer Reihenfolge):

Alvarinho GV, Westfälischer Hengst v. August der Starke – Jazz (Laura Strobel/ Cappeln); Chere Celine OLD, Oldenburger Stute v. Governor – San Amour I (Lena Haßmann/ Lienen); Global Power, Oldenburger Wallach v. Grey Flanell – Don Frederic (Evelyn Eger/ Hagen); Gracelyn, Hannoveraner Stute v. Grand Galaxy Win T – Bvlgari (Carola Koppelmann/ Warendorf); Vaida-Girl, Oldenburger Stute v. Vitalis – Stedinger (Marina Welbers/ Xanten); Vitalos FRH, Hannoveraner Hengst v. Vitalis – De Niro (Leonie Richter/ Bad Essen); Life Time FRH, Hannoveraner Hengst v. Livaldon – Fürstenball (Charlott-Maria Schürmann/ Gehrde); Blue FRH, Hannoveraner Stute v. Buckingham – Locksley II (Tessa Frank/ Soltau); Reserve: Quentin, Hannoveraner Wallach v. Quotenkönig – Lord Loxley I (Bianca Nowag-Aulenbrock/ Bad Laer).

Weitere Informationen unter: https://www.ermeloyh.com/de/

Weltmeisterschaft der Vierspänner (CH-M-A 4) vom 4. bis 8. September in Szilvásvárad (HUN)

Michael Brauchle (Aalen) mit Carola 83, Djamilo 6, Don 591, Fee 1034 und Quidditch S; Mareike Harm (Negernbötel) mit G 9, Racciano 2, Sunfire 17, Zalando 13 und Zazou 30; Rene Peonsgen (Eschweiler) mit Fax 53, Harold 8, Havanna-Almire, Kadans und Lieveling; Anna Sandmann (Lähden) mit Cobra 41, Fredie U, Harley 107, Iwan van de Martha Hoeve Texel und Max van het Rodeland; Christoph Sandmann (Lähden) mit Donvito vd Mulligenvree, Elmo Almire, Fantast 295, Jordan 41 und Las Vegas; Georg von Stein (Modautal) mit Darco 46, Despardo, Jarodelviro, Javiro und Jerco.

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Weltmeisterschaft der Distanzreiter (CH-M-E/CEI3* 160/CEI2* 120/CEI1* 100) vom 7. bis 10. September in Monpazier (FRA)

CH-M-E: Klaudia Al Samarraie (Rotenburg) mit Tolstoj al Samarra; Sabrina Arnold (Kirchheim) mit Easy el Boheira; Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele el Djem; Michaela Kosel (Deutschland) mit MK Crystal AA; Tanja Kraft-Muhammad (Lampertheim) mit Atoum’Re; Alexandra Weiz (Alheim Heinebach) mit Saiide al Samarra.

CEI3* 160: Nadya Ninis (Deutschland); Anne von Zukowski (Deutschland).

CEI2* 120: Victoria Walz (Aiterhofen).

CEI1* 100: Anouk Langsdorf (Hamburg); Eugenie Volker (Deutschland).

Weitere Informationen unter: https://www.fei.org/events/2024_CH-M_0003/Monpazier

Springen und Vielseitigkeit

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 03. bis 08. September in Calgary (CAN)

Daniel Deußer (Deutschland); Jörne Sprehe (Fürth); André Thieme (Plau am See); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten).

Weitere Informationen unter: https://www.sprucemeadows.com/

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 04. bis 08. September in Saugerties NY (USA)

Rene Dittmer (Stade).

Weitere Informationen unter: https://www.hitsshows.com/

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 04. bis 08. September in Lier (BEL)

Felix Ewald (Rhinow); Isabelle Grandke (Oyten); Anna-Maria Grimm (Rödermark); Constanze Nachtsheim (Aachen).

Weitere Informationen unter: https://www.azelhof.be/nl/event/CSI31YH-BEMER-RIDERSTOUR-05-09-2024

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 04. bis 08. September in Williamsburg, MI/Traverse City (USA)

Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: https://traversecityhorseshows.com/

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 05. bis 08. September in Copenhagen (DEN)

CCI3*-S: Heike Jahncke (Ganderkesee); Franziska Keinki (Heidmühlen); Torben Mölleken (Heidmühlen); Juliana Steinhagen (Moltzow).

CCI2*-S: Iliane Hannalisa Hein (Boren); Dirk Schrade (Heidmühlen); Juliana Steinhagen (Moltzow).

CCI1*-Intro: Phelina Lage (Dannau).

Weitere Informationen unter: https://spr.dk/DK.aspx und Ergebnisse: https://online.equipe.com/shows/62769

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 06. bis 08. September in Feldbach (AUT)

Julia Maria Lentrodt (Neufahrn).

Weitere Informationen unter: www.facebook.com/hsvrcschlosskornberg

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 4. bis 7. September; https://www.peelbergen.eu/

CSIV-A Compiegne/FRA vom 5. bis 8. September; E-Mail: [email protected]