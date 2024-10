Turniere am Wochenende

Am Wochenende wird die letzte Station des Louisdor-Preises ausgetragen und in Boekelo kommt der Nationenpreis Vielseitigkeit zum Abschluss – das deutsche Team steht. In Mexiko wird gesprungen.

Nationales Dressurturnier mit Qualifikation zum Finale Louisdor-Preis vom 10. bis 13. Oktober in Guxhagen-Dörnhagen

Weitere Informationen unter: Weitere Informationen unter: www.reitverein-doernhagen.de und Ergebnisse www.fn-erfolgsdaten.de

Internationales Distanzturnier (CEI3*/CEI2“/CEI1*/CEIJY2*/CEIJY1`*) vom 11. bis 13. Oktober in Buch

Weitere Informationen unter: Weitere Informationen unter: www.endurance-team-klingbeil.de

AUSLANDSSTARTS

Beim CCIO4*-NC-L in Boekelo findet vom 10. bis 13. Oktober der Abschluss der Nationenpreisserie Vielseitigkeit statt. Für den Start im Team hat Bundestrainer Peter Thomsen Emma Brüssau mit Dark Desire GS, Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch, Julia Krajewski mit Nickel und Anna Siemer mit Butts Avondale nominiert. Anders als bei den vorangegangenen Stationen wird in Boekelo der Nationenpreis in einer „langen“ Vielseitigkeitsprüfung (CCIO4*-L) ausgetragen. Als führende Nation nach sechs von sieben Stationen tritt Frankreich an. Die Franzosen haben an vier Nationenpreisen teilgenommen. Sie kommen – nicht zuletzt dank der Siege in Montelibretti und Strzegom – auf 370 Punkte und sind damit auch nicht mehr zu schlagen. Spannend wird es allerdings im „Rennen“ um Platz zwei. Jeweils 240 Punkte haben Deutschland – unter anderem für den Sieg in Arville – und Großbritannien auf dem Konto. Italien folgt mit 220 Punkten und auch Australien (210) und die Schweiz (180) haben noch Chancen auf einen vorderen Platz.

Starter Boekelo: Calvin Böckmann (Warendorf); Emma Brüssau (Schriesheim); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Pauline Knorr (Warendorf); Julia Krajewski (Warendorf); Ben Leuwer (Wachtberg); Pia Leuwer (Wachtberg); Johanna Marloh (Seevetal); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf); Anna Siemer (Salzhausen); Maj-Jonna Ziebell (Egestorf).

Weitere Informationen unter: www.military-boekelo.nl

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 9. bis 13. Oktober in San Miguel de Allende (MEX)

Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Daniel Deußer (Deutschland).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 10. bis 13. Oktober in Cagliari, Campo Rossi (ITA)

Rudolf Arnold (Mehrstetten). Weitere Informationen unter: www.cavalliinvilla.it

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 10. bis 13. Oktober in Gorla Minore (ITA)

Bernd Hofbauer (Deutschlandt); Julia Kogelnig (Deutschland); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Marcel Marschall (Altheim); Pia Reich (Bad Bellingen); Marcel Wolf (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 8. bis 13. Oktober in Oliva (ESP)

Joanna Assenmacher (Bedburg); Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Sven Heitkemper (Dortmund); Sven Gero Hünicke (Fehmarn); Christoph Könemann (Deutschland); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Maximilian Lill (Löningen); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Laura Strehmel (Neustadt); Michael Zwingmann (Werther/Immenrode).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIOY3*-L/CCIOJ2*-L/CCIOP2-L/CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 09. bis 13. Oktober in Strzegom (POL)

CCIOY3*-L: Paulina Borowitza (Panitzsch); Silva Kelly (Engen).

CCIOJ2*-L: Katharina Aterley (Düsseldorf); Neel Friedrich Dehn (Schwesing); Lucia Gast (Burggen); Lukas Goertz (Schwentinental); Iliane Hannalisa Hein (Boren); Julia Maria Lentrodt (Neufahrn); Anni Müller (Liebenburg); Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land); Clara Prinz (Telgte); Nell Röming (Barsinghausen); Mia Lucia Schaper (Kamen); Pita Schmid (Neumark); Leonie Leni Vehring (Werne); Emily Johanna Wolfschmitt (Schladen).

CCIOP2-L: Amelie Fulst (Königslutter); Max Hausser-Knabe (Zittau); Elisabeth Kelly (Kehl); Nell Röming (Barsinghausen); Pia Sophie Schreiber (Bocholt).

CCI4*-L: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Michael Jung (Horb).

CCI4*-S: Nicolai Aldinger (Gödenstorf); Nicholas Goldbeck (Bargteheide); Heike Jahncke (Ganderkesee); Beeke Jankowski (Schmalensee); Ingrid Klimke (Münster); Sven Lux (Horb-Talheim); Nadine Marzahl (Munster); Jan Matthias (Großenwiehe).

CCI3*-L: Michael Jung (Horb); Ingrid Klimke (Münster); Sophie Leube (Hamm); Libussa Lübbeke (Wingst); Anna Lena Schaaf (Voerde); Jule Wewer (Egestorf).

CCI3*-S: Nicolai Aldinger (Gödenstorf); Elena Dürr (Mötzingen); Justin Fischer (Norderstedt); Sophia Huhn (Hamburg); Laura Jahn (Neu Dubenstedt); Beeke Jankowski (Schmalensee); Silva Kelly (Engen); Tabea Knüppel (Gödenstorf); Stefanie Lahmer (Kaufbeuren); Amelie Reisacher (Memmingen); Philipp Riedesel (Altkamp); Aline Stahn-Pippert (Espenau).

CCI2*-L: Greta Busacker (Münster); Lena Reinstorf (Neustadt); Jule Wewer (Egestorf).

CCI2*-S: Nicolai Aldinger (Gödenstorf); Isadora Bütow (Sanitz); Svenja Eckert (Egestorf); Merle Eilers (Walsrode); Sophie Leube (Hamm); Sven Lux (Horb-Talheim); Nadine Marzahl (Munster); Nika Reichart (Hartenstein); Anna Lena Schaaf (Voerde); Julika Schenkmann (Unna).

CCI1*-Intro: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Johanna Sophie Ewald (Bremen); Rasmus Heinemann (Hamburg); Ingrid Klimke (Münster); Lisa Koch (Bayrischzell); Nicole Kühnapfel (Haiterbach); Libussa Lübbeke (Wingst); Johanna Rohde (Tönning); Melanie Saxe (Egestorf); Petra-Christine Selase (Königsbrück).

Weitere Informationen unter: www.stragona.pl

Internationales Fahrturnier (CAI2*-P4) vom 11. bis 13. Oktober in Lipica (SLO)

Friederike Vogel (Reinersdorf).

Weitere Informationen unter: www.lipica.org

Internationales Distanzturnier (CEI1* 100) am 11. Oktober in Lignières (FRA)

Victoria Walz (Aiterhofen). Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3* Pas de Deux/2*/2* Gruppen /Y2*/J2*/J2* Gruppen/ /1*/1* Gruppen/J1*/J1* Pas de Deux/J1* Gruppen/Ch1*) vom 11. bis 13. Oktober in Opglabbeek (BEL)

CVI3*: Damen: Nina Rauls (Hohenhameln). Herren: Jannik Heiland (Wulfsen).

CVI3* Pas de Deux: Kimberly Hyks (Wulfsen)/Jannik Heiland (Wulfsen); Laura Lutz (Erding)/Veronica Frey (Kranzberg).

CVI2*: Damen: Vivien Vankann (Emmelshausen); Lara Veth (Forst). Herren: Arne Heers (Dörverden).

CVI2* Gruppen: VV Köln-Dünnwald III; RV Rhede 1.

CVIY2*: Damen: Mia Kluge (Wentorf); Emma Ziehl (Westheim); Finnja Koch (Ennigerloh); Justine Lindhorst (Hamburg).

CVIJ2*: Damen: Lene Froböse (Minden). Herren: Lukas Heitmann (Hamburg).

CVIJ2* Gruppen: Team 1 Junior VV Volmerdingsen.

CVI1*: Damen: Sofie Dienstbier (Südlohn); Antonia Diehl (Winden).

CVI1* Gruppen: Neuenkirchen1.

CVIJ1*: Emma Rähmer (Mainz); Maja Assenmacher (Andernach); Yula Ekatarina Ehning (Borken). Herren: Lukas Heitmann (Hamburg); Arne Heers (Dörverden).

CVIJ1* Pas de Deux: Vanessa Krueger (Satow)/Lena Techentin (Allershagen).

CVIJ1* Gruppen: Juniorteam Wackernheim.

CVICh1*: Damen: Emilia Krämer (Heiligenwald); Helene-Marie Hauschildt (Hamburg). Herren: Johann Weber (Bremen); Davy Ehning (Borken).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com



Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Lier/BEL vom 9. bis 13. Oktober; www.azelhof.be/nl/events

CSI 2*/1*/YH San Giovanni vom 10. bis 13. Oktober; www.horsesrivieraresort.net