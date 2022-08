Menet Sattel und Alogo Move Pro: die Vorteile bei der Sattelentwicklung durch das Sammeln statistischer Daten

Die individuellen Bedürfnisse von Pferd und Reiter bilden die Grundlage des Konzepts von Menet Sättel, das hinter dem Design und der Entwicklung jedes Sattels steht. Die Sättel sind maßgeschneidert, werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sowohl von Amateur- als auch von Profireitern auf höchstem Niveau geschätzt.

Forschung und Entwicklung sind ein wichtiger Bestandteil der Produktstrategie von Menet Sattel, mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Sättel zu entwickeln, die die Morphologie des Pferdes respektieren und dem Reiter den besten Komfort bieten, während sie seine Leistung unterstützen. Die Analyse der Biomechanik und der Bewegung des Pferdes ist daher ein Schlüsselthema für die Produktentwicklung.

Dieser wichtige Teil, der hinter jedem Sattelkonzept steht, ist das Ergebnis des persönlichen Wissens und der Erfahrung von Peter Menet – dem Gründer und Satteldesigner von Menet Sattel – sowie seiner guten Beziehungen zu Reitern, aber auch zu Tierärzten, Physiotherapeuten und Osteopathen weltweit.

Alogo Move Pro: Präzise Daten für die Sattelentwicklung

Dank der Zusammenarbeit mit ALOGO Analysis und der Verwendung ihrer Analysetools wurde ein großer Schritt in der Entwicklung des Sattels getan: mit Alogo Move Pro, einem leichten und kleinen Sensor, der entweder in einem spezifisch dafür vorgesehenen Sattelgurt oder aber der mitgelieferten Halterung platziert werden kann, ist es tatsächlich möglich, präziseste statistische Daten über die Bewegungen des Pferdes während des Trainings oder des Wettkampfs zu erheben, zu analysieren und mit ebenso großer Präzision auszuwerten. Diese Daten sind auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop in einer übersichtlichen, aber informationsreichen Software sichtbar und geben detaillierte Informationen über die Leistung des Pferdes. Das ermöglicht es Peter Menet, alle für seine Tätigkeit als Entwickler von Sätteln nützlichen wissenschaftlichen Informationen zu sammeln, was sich sehr positiv auf das Produktdesign auswirkt.

Aufgrund des Mangels an quantifizierbaren Daten waren das Gefühl, die Erfahrung und die subjektive Einschätzung des Reiters bisher die einzige Bestätigung dafür, dass ein Sattel richtig sitzt. „Mit der Technologie von Alogo Analysis können wir zum ersten Mal mit realen Daten beweisen, wie der Sattel die Leistung des Pferdes beeinflusst‘, sagt Peter Menet von der Menetsattel AG, Schweiz.

Für weitere Informationen zum Thema Sattelwenticklung:

Menet Sättel – Gewerbezentrum Walke – 9100 Herisau Schweiz – +41 71 369 00 12 – [email protected]

https://www.menetsattel.ch/de/home