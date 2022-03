NAF Five Star Oestress unterstützt den Rossezyklus auf natürliche Weise

Durch die Förderung von Regelmäßigkeit und Ausgeglichenheit, für jede Jahreszeit! Mit NAF-Veterinärdirektor Andy Richardson BVSc CertAVP(ESM) MRCVS.

Stutenbesitzer fragen sich oft, warum die erste Rosse des Jahres für die Stute so schwierig ist. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst die Übergangszeit verstehen – das ist die Zeit, die sie braucht, um sich von den Wintermonaten auf die Zuchtsaison einzustellen, so wie von der Natur vorgesehen.

Was ist die Übergangszeit?

Die meisten Stuten kommen saisonbedingt in die Rosse, da sie sich im Laufe der Zeit so entwickelt haben, dass sie in den Frühlingsmonaten Fohlen zur Welt bringen. Der Zeitpunkt ist so gewählt, dass die Überlebensrate der Fohlen im folgenden Winter, wenn sie älter und robuster sind, maximiert wird.

Aus diesem Grund haben die meisten Stuten in den Wintermonaten eine Phase, in der sie nicht mehr rossig werden. Dies ist jedoch keineswegs garantiert, denn zahlreiche Studien zeigen, dass bis zu 25 % der Stuten auf der Nordhalbkugel das ganze Jahr über rossig sein können.

Die Stuten, deren Zyklus im Winter aufhört, durchlaufen im Spätwinter und zu Beginn des Frühjahrs eine Übergangsphase, bevor sie in einen regelmäßigen 21-tägigen Zyklus übergehen, der sich bis zum Spätsommer/Frühherbst wiederholt.

Wie wirkt sich dies auf meine Stute aus?

Im Spätwinter und zu Beginn des Frühjahrs regt die zunehmende Tageslichtlänge die Eierstockaktivität bei den Stuten an. Die Follikel im Eierstock vergrößern sich und produzieren das Hormon Östrogen. In der Regel gibt es mehrere Follikel, die mehrmals schrumpfen und dann wieder wachsen, was zu unregelmäßigen Hormonspiegelschwankungen führt. Am Ende der Übergangszeit bildet sich ein dominanter großer Follikel, der einen Eisprung auslöst und von da an einen regelmäßigeren Zyklus auslöst.

Welche Verhaltensweisen zeigen Stuten während des Übergangs?

Der Übergangsprozess kann sich auf verschiedene Weise auf Stuten auswirken, von subtilen Veränderungen bis hin zu erheblichen Auswirkungen auf die Leistung der Stute:

Beobachtetes Verhalten Ursache Stute erscheint stark „rossig“ Erhöhter Östrogenspiegel, der von den Eierstöcken während der Rosse produziert wird Unberechenbarkeit Durch Östrogen produzierende Follikel wachsen und schrumpfen typischerweise während der Rosse, was zu schwankenden Hormonspiegeln führt Längere Zeiten, in denen die Stute ‘rossig’ erscheint Größere Follikel können mehrere Wochen lang bestehen bleiben, bevor schließlich am Ende der Rosse der Eisprung stattfindet Widerwilligkeit komplizierte, berittene Bewegungen auszuführen Stuten können, aufgrund des schwankenden Östrogenspiegel, oft ‘Ungehorsam’ an den Tag legen Verminderte Aufmerksamkeit und Konzentration Aufgrund eines schwankenden Hormonspiegels Klemmigkeit unter dem Sattel Verspannung der Hinterhandmuskulatur Follikelwachstum kann Eierstockschmerzen sowie Entzündungen verursachen

Wie können wir diesen Stuten helfen?

Bei physiologischen Problemen ist ein natürlicher Ansatz oft am besten. Es ist wichtig, der Stute vertraute Menschen zur Seite zu stellen, sowie regelmäßigen Auslauf, Bewegung und einfühlsames Training. Auch die Ernährung kann eine wichtige Rolle spielen, wobei eine ballaststoffreiche/konzentratarme Ernährung oft von Vorteil ist. Eine spezielle Ernährung, die sicher und natürlich ist und das Rosseverhalten der Stute unterstützt, sollte für Leistungsstuten unbedingt in Betracht gezogen werden.

Wie kann Five Star Oestress die hormonellen Reaktionen und das Verhalten der Stute unterstützen?

Die synergistische Formulierung von NAF liefert eine fein abgestimmte Kräuterformel, die die Vorteile des traditionellen Mönchspfeffers mit Rinde des gewöhnlichen Schneeballs und Traubensilberkerze kombiniert, um den natürlichen Rossezyklus der Stute zu unterstützen. Die Formulierung ist reich an natürlichen Antioxidantien und unterstützt die Ausschwemmung überschüssiger freier Radikale, die in Zeiten oxidativen Stresses auftreten. Der Zusatz von bioverfügbarem Magnesium unterstützt die Funktion einer entspannten Muskulatur. Magnesium ist ausserdem eng mit der Produktion verschiedener Hormone, einschließlich Östrogen, Progesteron und Cortisol, verbunden und fördert so die Gelassenheit und das Ausbleiben von Hormonschüben. So kann Ihre Stute konstanter arbeiten und ihre Leistung zu allen Jahreszeiten aufrechterhalten.

Informationen darüber, wie Sie Ihre Stute in allen Jahreszeiten unterstützen können, finden Sie unter www.naf-equine.eu/de