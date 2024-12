Nürnberger Burg-Pokal: Sieg für Juliane Brunkhorst und DSP Diamante Negro

Spannend könnte es werden beim diesjährigen Finale des Nürnberger Burg-Pokals. Die Top-Drei der Einlaufprüfungen lagen mit ihren Ergebnissen dicht beieinander. Juliane Brunkhorst hatte am Ende mit dem De Lorean-Sohn DSP Diamante Negro die Nase vorn.

Deutschlands beste Dressurnachwuchspferde zwischen sieben und neun Jahren treffen an diesem Wochenende beim Frankfurter Festhallenturnier aufeinander. Den Auftaktsieg sicherte sich die 41-jährige Juliane Brunkhorst mit dem achtjährigen De Lorean-Sohn DSP Diamante Negro. Mit einer nahezu fehlerfreien Runde erreichte das Paar 74,756 Prozent und verwies die Konkurrenz knapp auf die Plätze. Die Hamburger Ausbilderin ist begeistert von ihrem Partner: „Diamante ist für mich ein absolutes Ausnahmepferd und dazu zählt nicht nur seine Qualität der Grundgangarten, sondern ganz besonders sein Charakter. Er ist durchweg positiv, ein totaler Teamplayer und für mich der beste Partner auf dem Weg in den großen Sport.“

Knapp geschlagen: Leonie Richter und Vitalos

Mit 74,341 Prozent landeten Leonie Richter und der siebenjährige Hannoveraner Hengst Vitalos auf dem zweiten Platz. Der Vitalis-Sohn, der bereits dreifacher Vizeweltmeister der jungen Dressurpferde ist, beeindruckte erneut mit seiner Einstellung. Seine 28-jährige Reiterin zeigte sich zufrieden: „Er ließ sich super reiten. Im Galopp hat er sich noch ein bisschen ‚geduckt‘ – wahrscheinlich wegen der Kulisse. Aber normalerweise wird er auf den Turnieren von Tag zu Tag besser.“

Routinierte Dritte: Dorothee Schneider

Den dritten Platz belegte die Reitmeisterin Dorothee Schneider mit Maxi Kraft’s Barcelo OLD. Mit einer Bewertung von 74,195 Prozent brachte die erfahrene Schneider ihren 23. Burg-Pokal-Finalisten ins Rennen. Der achtjährige Sohn des Bon Coeur zeigte eine solide Leistung und bestätigte das hohe Niveau der Prüfung.

Spannung vor dem Finale

Chefrichterin Katrina Wüst zeigte sich begeistert von der Qualität der Pferde: „Wie in jedem Jahr ist es für die jungen Pferde nicht ganz einfach in der geschmückten Halle. Für viele ist es das erste Hallenturnier der Saison, sodass einige unter Spannung litten. Aber für das Finale am Samstag ist noch alles offen und ich bin sehr gespannt darauf.“

Am Samstag entscheidet sich, wer den begehrten Titel des Nürnberger Burg-Pokals mit nach Hause nehmen darf. Die Spannung bleibt hoch!

