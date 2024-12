Sportler des Jahres gewählt

Die Titel auf der Gala „Sportler des Jahres“ wurden vergeben. Die deutschen Reiterinnen und Reiter waren in den Votings vorne mit dabei.

Bei der der Gala „Sportler des Jahres“ im Baden-Badener Kurhaus, die bereits das 78. Mal stattfand belegte Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl Platz drei vor ihrer Teamkollegin Isabell Werth. Als „Sportlerin des Jahres“ 2024 ist die 18-jährige Gymnastin Darja Varfolomeev ausgezeichnet worden, zweite wurde die Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye. „Sportler des Jahres“ 2024 wurde Ruderer Oliver Zeidler vor Schwimmer Lukas Märtens und Triathlet Patrick Lange. Vielseitigkeitsreiter Michael Jung, der in Paris bereits zum dritten Mal nach 2012 und 2016 den Einzeltitel in der Vielseitigkeit gewinnen konnte, wurde fünfter. Die „Mannschaft des Jahres“ 2024 sind die Mannschaft der 3×3-Basketball-Frauen vor dem Fußballteam der Leverkusener Männer, der Handball-Nationalmannschaft der Männer und dem deutschen Dressurteam auf Platz vier. Mit Teamgold in der Dressur, drei Olympiasiegern (Dressur, Springen und Vielseitigkeit) und einer Silbermedaille in der Dressur-Einzelwertung war der Reitsport die erfolgreichste deutsche Sportart bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Kaderathleten Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) schlagen für die Wahl der „Sportlers/Sportlerin/Mannschaft des Jahres“ Kandidaten vor. Das finale Votum erfolgt dann durch die Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDK).

Bild: Jacques Toffi