Pau: Felix Vogg und Colero gehen als Führende ins 5*-Gelände

Im französischen Pau steht dieses Wochenende das letzte Fünf-Sterne-Vielseitigkeitsturnier des Jahres auf dem Programm. Mit dabei sind unter anderem zwei deutsche Debütantinnen und ein Schweizer, der die Führung übernommen hat nach der Dressur.

Felix Vogg und Colero haben dieses Jahr ja schon den CCI5*-L in Luhmühlen gewonnen und lieferten nun in Pau die beste Vorstellung auf dem Viereck. 75,80 Prozent bzw. 24,2 Minuspunkte erhielt der 14-jährige Westfale v. Captain Fire.

Den beiden dicht auf den Fersen sind gleich vier britische Paare, angefangen bei Izzy Taylor auf dem ehemaligen Weltmeister der jungen Vielseitigkeitspferde, dem Hannoveraner Monkeying Around v. Bertoli W-Donnerhall (!), 24,4 Minuspunkte.

Dann kommt Tom McEwen mit dem ebenfalls in Deutschland gezogenen DSP-Wallach Bob Chaplin v. Cashell (24,6), dann die Luhmühlen-Gewinner von 2021, Mollie Summerland und Charly van ter Heiden, ebenfalls hannoversch gezogen v. Contendros Bube, mit 25 Minuspunkten.

Emily King und ihr Selle Français-Wallach Valmy Biats v. Orlando schließen sich mit 25,5 Minuspunkten an.

Fünf-Sterne-Premiere

Zum ersten Mal bei einem CCI5*-L dabei sind Anna-Katharina Vogel und ihre langjährige Erfolgsstute Quintana P v. Quality. Dass sie dafür bereit sind, haben sie mehrfach bewiesen. Unter anderem belegten sie bei den Europameisterschaften in Luhmühlen 2019 Rang 14 und waren dieses Jahr Sechste beim CCI4*-S Nationenpreisturnier in Avenches und Siebte beim Nationenpreisturnier in Arville.

Dressur war noch nie die groß Stärke der beiden. In Cross und Parcours sind die beiden zuhause. Aber mit 34,3 Minuspunkten haben sie sich einen Platz im Mittelfeld erkämpft.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.