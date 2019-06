3 x DM! Das Angebot zum Turbowochenende mit den Meistern in Balve und Luhmühlen

Es ist DAS Sportwochenende in diesem Jahr. Bei den Deutschen Meisterschaften in Balve und Luhmühlen fallen die Entscheidungen in allen drei olympischen Reitsportdiziplinen. Passend dazu haben wir ein ganz besonderes Angebot parat …

Fünf neue Deutsche Meister werden am Sonntag feststehen. In allen drei olympischen Reitsportdisziplinen wird an diesem Wochenende um den Titel gekämpft. In Balve wird gleich viermal die Nationalhymne zu Ehren des oder der neuen Titelträgerin erklingen: Die Springreiterinnen und Springreiter gehen ins geschlechterspezifische Rennen um den Meistertitel. Im Dressurviereck wird zwar nicht nach Männlein und Weiblein unterteilt, dafür aber gibt es Deutsche Meisterschaften im Grand Prix Special, am Samstag, und in der Grand Prix Kür. Die Entscheidung fällt am Sonntag. Außerdem sind in der Lüneburger Heide nicht nur die besten Vielseitigkeitsreiterinnen und -reiter aus Deutschland, sondern aus der gesamten Welt in Luhmühlen am Start. Die beste deutsche Reiter-/Pferd-Kombination aus dem CCI4*-S darf als Deutsche(r) Meister(in) auf die Ehrenrunde.

