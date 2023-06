Abschied von Beatriz Ferrer-Salats Olympiapferd Delgado

Der Westfale Delgado war eines der Pferde, denen die spanische Dressurreiterin Beatriz Ferrer-Salat am meisten zu verdanken hat. Mit 22 Jahren musste er eingeschläfert werden.

2019 war Delgado sein letztes Turnier gegangen. In den letzten Jahren genoss er seine Rente. Vor ein paar Monaten habe man das Equine Cushing Syndrom bei ihm diagnostiziert, schreibt Beatriz Ferrer-Salat auf Instagram. In der Folge habe er Hufrehe bekommen. Diese habe sich in den letzten Wochen verschlimmert und ihm immer mehr Schmerzen bereitet. „Um ihm noch mehr Leid zu ersparen, haben wir uns entschlossen, ihn in den Himmel zu lassen, um seine tollen Freunde wieder zu treffen, Radjah und Beauvalais.“

Beauvalais war Ferrer-Salats erstes großes Erfolgspferd, mit dem sie diverse Medaillen gewann – Einzelbronze und Mannschaftssilber in Athen 2004, Einzelsilber und Mannschaftsbronze in Jerez 2002, dazu jeweils eine Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Hickstead und Hagen. Radjah heißt eigentlich Sir Radjah und wurde von der Spanierin von 2013 bis 2016 international gezeigt, allerdings ohne Championatseinsätze.

Das war dann wieder Aufgabe von Delgado. Der bunte Fuchs war ein Sohn des De Niro aus einer Mutter v. Weltmeyer, gezogen von Wilhelm Lambardt in Hamm, Westfalen. Mit ihm nahm Beatriz Ferrer-Salat an den Olympischen Spielen 2016 in Rio teil, an den Weltreiterspielen 2018 in Tryon sowie den Europameisterschaften 2015 und 2019.

Das erste Championat des Paares, die EM 2015 in Aachen, war das beste des Paares. Hier holten sie Bronze in der Kür hinter Valegro mit Charlotte Dujardin und Kristina Bröring-Sprehe auf Desperados. Das Ende seiner Karriere war ein Trauriges. Im Grand Prix Special der EM in Rotterdam ging er deutlich unklar und wurde abgeklingelt. Es war die letzte Prüfung des Paares.

Seine ersten Turniererfahrungen hat der Fuchs allerdings noch in Deutschland gesammelt. Mit Astrid Schaper, Anja Endrullis und später Knut Wingender war er hoch erfolgreich in Reit- und Dressurpferdeprüfungen bis Klasse M. 2010 ging er dann seinen ersten Kurz-Grand Prix in Frechen-Grefrath, das bereits unter Beatriz Ferrer-Salat.

