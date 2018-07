Abschied von Bettina Hoys Olympiasieger der Herzen Ringwood Cockatoo

Heute ist ein wirklicher vierbeiniger Held gestorben: Ringwood Cockatoo, das Pferd, das Vielseitigkeitsreiterin Bettina Hoy zur Olympiasiegerin machte – auch wenn ihnen die Medaille aberkannt wurde.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Bettina Hoy: „Sehr schweren Herzens schreibe ich diesen Post. Ringwood Cockatoo hat heute beschlossen, dass es Zeit ist für seine letzte große Reise.“ Ringwood Cockatoo wurde 27 alt. Sieben Jahre lang waren der irische Schimmel und seine Reiterin eine feste Größe im internationalen Buschsport. Fünfmal waren sie bei Vier-Sterne-Turnieren am Start, sie siegten in Luhmühlen und Pau, wurden Neunte in Badminton, holten Platz zwei in Kentucky und noch einmal in Luhmühlen. Hinzu kommen unzählige weitere Erfolge auf Drei-Sterne-Niveau. Und nicht zu vergessen natürlich die Championatseinsätze.

Dreimal vertraten Bettina Hoy und Ringwood Cockatoo die deutschen Farbei bei Europameisterschaften. Einmal brachten sie Einzel-, einmal Mannschaftsbronze mit heim. 2006 wurden sie Mannschaftsweltmeister und holten Rang sechs in der Einzelwertung. Der größte Triumph und zugleich die größte Enttäuschung waren aber die Olympischen Spiele in Athen 2004.

Bettina Hoy hatte im Abschlusspringen versehentlich zweimal die Startlinie überquert, sprang dann fehlerfrei. Deutschland fühlte sich als Olympiasieger und Bettina Hoy auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Doch die anderen Mannschaften legten Protest ein. Die Medaillen wurden Deutschland nach einigem Hin und Her schlussendlich aberkannt. Die Mannschaft fiel auf Rang vier zurück, Hoy auf den neunten Platz. Ein Schlag ins Gesicht! Bitterer kann es nicht laufen, wenn man mit seiner Leistung das höchste Ziel erreicht hat, das ein Sportler erreichen kann und einem dann am grünen Tisch die Medaille weggenommen wird. Kein Wunder, dass Bettina Hoy in dem Facebook-Post auch schreibt: „Obwohl ich nicht die Medaille habe, die es beweist, wirst Du immer mein Olympiasieger sein!“ Für uns auch!

Seine letzte Jahre verbrachte Ringwood Cockatoo als glückliches Lehrpferd.

Auch interessant