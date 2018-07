Die besten Videos vom CHIO Aachen 2018: Mit u.a. Bella Rose, Emilio und Marcus Ehning

Wer nicht live vor Ort sein konnte beim CHIO Aachen hat hier die Gelegenheit, Highlights der Tage in der Soers noch einmal zu sehen. Zum Beispiel Bella Rose, Marcus Ehing und Pret a Tout, Emilio oder Ingrid Klimke.

Clipmyhorse TV hat einige Videos bei You Tube eingestellte. Hier die Galerie der Highlights aus Aachen:

Bella Rose und Isabell Werth im Grand Prix

Laura Graves (USA) und Verdades im CDIO5* Grand Prix

Emilio und Isabell Werth im Grand Prix Special

Emilio und Isabell Werth in der Grand Prix Kür

Großer Preis von Aachen: Das Stechen mit Sieger Marcus Ehning und Pret a Tout

Ingrid Klimke und Haleb Bob. Mit der Helmkamera im Gelände unterwegs.

Laura Klaphake und Catch me if you can in der zweiten Runde des Nationenpreis 2018

Michael Jung, Denis Nielsen beim Jump and Drive