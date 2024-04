Abschied von Olympia-Springpferd Sterrehof’s Opium

Dem Westfalen Sterrehof’s Opium verdankte der Niederländer Marc Houtzager 2008 seinen ersten Olympiaeinsatz. Nun musste er Abschied nehmen von seinem früheren Erfolgspferd.

Sterrehof’s Opium wurde 28 Jahre alt. Das hat das Gestüt Sterrehof auf seiner Website bekannt gegeben. Eigentlich sei der Wallach noch topfit gewesen. Doch dann hat er sich unglücklich vertreten. „Diese Verletzung erwies sich auch in Anbetracht seines Alters als so schwerwiegend, dass ein friedliches Ableben die beste Wahl war, die wir für ihn treffen konnten.“

Über Sterrehof’s Opium

1996 kam Sterrehof’s Opium bei Adolf Haarlammert in Ladbergen zur Welt. Sein Vater ist Vererberlegende Polydor, die Mutter Ballerina eine Tochter des Vollblüters Bormio xx. Opium sollte ihr einziger Nachkomme mit Sporterfolgen bleiben. Aber die konnten sich sehen lassen!

In Deutschland war Opium von Ulrich Kirchhoff und Wolfgang Zimmermann vorgestellt worden. 2006 folgten die ersten Einsätze mit Marc Houtzager im Sattel. Und die waren so überzeugend, dass die beiden für die niederländische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Hongkong nominiert wurden.

Es war das erste Mal unter olympischem Feuer für Pferd und Reiter und die beiden konnten ihre Nominierung mehr als rechtfertigen. In der Einzelwertung wurden sie Siebte und waren damit bestes niederländisches Paar. Ein Jahr später gehörten sie auch zum Team bei den Europameisterschaften in Windsor, das Rang vier in der Mannschaftswertung belegte.

Drüber hinaus gewannen das Paar mehrere Große Preise und gehörte zum siegreichen Nationenpreisteam in Calgary.

noch mit 18 Jahren sprang Opium allen davon. 19-jährig wurde er in Amsterdam aus dem Sport verabschiedet.

Abschied im doppelten Sinne

„Joop“, so Opiums Spitzname, habe immer einen besonderen Platz in ihrem Herz gehabt, schreiben Ivo und Ellen Campagne. Er habe den Sterrehof während seiner Karriere und nach seiner Verabschiedung aus dem Sport im Jahr 2015 „wie ein roter Faden“ begleitet und er sei der Grundstein der Partnerschaft mit Marc Houtzager gewesen.

Dass sie sich nun von Opium verabschieden müssen, hat noch eine tiefere Bedeutung für sie: „In Anbetracht des angekündigten Verkauf des Betriebs in Nunspeet hat der Moment, in dem wir uns von diesem Spitzenpferd verabschieden mussten, sogar eine gewisse Symbolik.“

Anfang des Jahres hatten Ellen und Ivo Campagne angekündigt, dass der Sterrehof verkauft werden soll und sie nach einem Platz für Pferde und Mitarbeiter suchen.

horses.nl/sterrehof.nl