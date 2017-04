Anja Engelbart wechselt von Schockemöhle zu Bernadette Brune

Fast 17 Jahre lang hat Anja Engelbart sich um die Ausbildung der Dressurpferde im Stall von Paul Schockemöhle in Mühlen gekümmert. Nun wechselt sie zu Bernadette Brune.

Anja Engelbart hat mit mehreren Hengsten der Station Schockemöhle an Bundeschampionaten und Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde teilgenommen. Ihr größter Erfolg dabei war Platz mit Diamond Hit im Jahr 2002. Noch im vergangenen Jahr hatte Anja Engelbart die Stute Festina PS zur Reitpferdebundeschampionesse gemacht und außerdem Famosa PS auf Rang drei geritten.

Ab Mai wird sie nun bei Bernadette Brune beschäftigt sein. Die B-Kaderreiterin hat ihre Zelte in Südfrankreich bekanntlich abgebrochen und sich im Oldenburger Land ein neues, sehr besonderes Domizil geschaffen. Besonders sind auch die Trainingsmethoden von Brune. Hier werden auch Grand Prix-Pferde über Planen geschickt und auf Podeste gestellt. Wie erfolgreich sie mit ihrer Arbeit ist und wie sehr sie die Pferde so auf ihre Seite bekommt und ihr Vertrauen gewinnt, zeigen nicht zuletzt einige schwierige Pferde, die anderswo schon abgeschrieben wurden. Mehr zu Brunes Arbeit können Sie in St.GEORG 12/2016 nachlesen. Dort wird nun also auch Anja Engelbart tätig werden.

Statements

Anja Engelbart hatte auf Eurodressage gelesen, dass Bernadette Brune auf der Suche nach einem Stallreiter war. Gegenüber der Chefredakteurin des Internet-Portals, Astrid Appels, erklärte Bernadette Brune, sie und Anja seien schon eine Weile befreundet. Aber sie „habe nicht gewagt, sie zu fragen.“ Das musste sie dann auch gar nicht, Engelbart rief selbst bei ihr an. Sie freut sich auf die neue Aufgabe.

Zu Eurodressage sagte sie: „Nach sechszehneinhalb erfolgreichen und tollen Jahren im Stall Schockemöhle hatte ich das Gefühl, dass es Zeit ist, zu wechseln. Ich freue mich auf die neue Möglichkeiten in Bernadettes schönem Gestüt.“