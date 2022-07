Anzeige gegen den Weltranglisten-Ersten Martin Fuchs

Noch eine Anzeige aus Österreich gegen einen internationalen Springreiter, und diesmal geht es um einen sehr prominenten Reiter: Martin Fuchs.

Der Schweizer Weltranglisten-Erste der Springreiter, Martin Fuchs, war im April in Linz mit dem achtjährigen Zangersheider Wallach Viper Z v. Vigo d’Arsouilles am Start. In einem Parcours brach Viper Z vor einer Linkskurve, hinter der aus der Ecke heraus eine zweifache Kombination zu springen war, über die Schulter nach rechts weg und ließ sich offenbar auch nicht korrigieren. Fuchs nahm die Gerte auf der rechten Seite in eine Hand und schlug den Wallach einmal über die rechte Flanke. Danach ritt er erneut an. Wieder versuchte Viper Z wegzubrechen, diesmal nahm Fuchs die Gerte in eine Hand und schlug den Wallach zweimal mit Kraft gegen den Hals und mutmaßlich auch den Kopf, das ist auf dem Video von dem Vorfall nicht eindeutig zu erkennen.

Nun hat der Österreichische Tierschutzverein Martin Fuchs angezeigt. Von dort heißt es, die Richter seien in der Situation nicht eingeschritten. FEI und Schweizer Verband wurden um Stellungnahme gebeten. „Nur wenn solche Fälle aufgezeigt und geahndet werden, kann die Gesellschaft sensibilisiert werden, um nachhaltig respektvollen und gewaltfreien Umgang mit Pferden zu erzielen“, so der Verband auf seiner Facebook-Seite.

Vor einigen Wochen wurde schon einmal ein Springreiter in Österreich angezeigt, weil er sein Pferd im Parcours geschlagen hat: Günter Wintersberger, ein Österreicher. Hier hatte der Österreichische Verband (OEPS) sofort reagiert und Winterberger für vorläufig drei Monate von allen Veranstaltungen ausgeschlossen, bis das endgültige Urteil in der Angelegenheit feststeht.

Im Fall von Martin Fuchs fragt man sich allerdings, warum die Anzeige erst jetzt, drei Monate nach dem Turnier, gestellt wurde. Eine entsprechende Anfrage haben wir bei dem Verein gestellt.

Auch Martin Fuchs haben wir um Stellungnahme gebeten, ihn aber bislang nicht erreichen können.

www.facebook.com/tierschutzverein.at