Aubenhausens Burg-Pokal Kandidatin Finest Black Lady nun Juniorenpferd

Ein Talent aus Bayern zu einem Talent aus Stuttgart – die Junioren-Dressurreiterin Juliane Dörr übernimmt Finest Black Lady aus dem Beritt des Teams Aubenhausen.

Das hat der WM-Bronzemedaillengewinner Benjamin Werndl bekannt gegeben. Demnach wird Juliane Dörr nun die neue Reiterin der achtjährigen Hannoveraner Stute Finest Black Lady.

2020 war die damals fünfjährige Finest-Tochter aus der Zucht von Cornelia Morgner bei den Werndls eingezogen, gedacht als Nachwuchspferd für Benjamin Werndl. Er hatte sie im Stall Helgstrand entdeckt, wo sie sich mit Jeanna Högberg im Sattel unter anderem für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde qualifizierte. Allerdings mussten die dann ja wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Finest Black Lady zog also nach Aubenhausen. Werndl setzte sie äußerst dosiert ein. In vier Prüfungen von Dressurpferde-L bis M** war sie zweimal Erste und zweimal Zweite. Zuletzt wurde sie von Raphael Netz vorgestellt, der mit ihr Dritter in der Qualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal in Hagen war und Vierter in Mannheim.

Heute postete Werndl: „Finest Black Lady jetzt unter Juliane Dörr. Wir freuen uns sehr über dieses neue Dreamteam! Die beiden sind im Moment noch bei uns in Aubenhausen und lernen sich jeden Tag ein bisschen besser kennen. Es ist uns eine Freude, sie dabei zu unterstützen.“

Juliane Dörr ist 17 Jahre jung und kommt aus Stuttgart. Auf dem Boston-Sohn Bonito sammelte sie Siege und Platzierungen in Serie bis Klasse M**.