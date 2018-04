Bertram Allen wird Rennreiter

Zumindest für einen Tag tauscht der Ire seinen Springsattel gegen den Rennsitz. Der Grund: ein Charity-Rennen.

Am 28. April kann man den Mannschaftseuropameister der Springreiter Bertram Allen in Punchestown als Jockey erleben. Dann steht ein Charity-Rennen an, das Geld für den Punchestown Kidney Research Fund sammeln soll. Bertram Allen betont aber, es gehe nicht nur darum, Geld zu sammeln, sondern auch darum, Menschen zu ermutigen, einen Organspendeausweis bei sich zu führen.

Bertram Allen erklärte gegenüber Horse & Hound, das Rennen sei etwas, auf das er sich wirklich freue. In den vergangenen fünf Jahren haben meine Familie und ich diese tolle Sache unterstützt und dieses Jahr habe ich endlich die Chance, für einen Tag ein Jockey zu sein.“

Indem er diese gute Sache unterstützt, wolle er so viel Geld wie möglich zusammenbekommen für die Charity-Aktion. „Aber ich möchte auch das Bewusstsein wecken für etwas, das so viele Familien betrifft.“

Das Charity Rennen in Punchestown gibt es schon seit 28 Jahren.