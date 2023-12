Bewerbungsphase der J.J. Darboven Vereins-Initiative gestartet

Was auch auf ländlichen Turnieren nicht fehlen darf, ist die einwandfreie Kaffeeversorgung. Dass diese gewährleistet wird, dafür sorgt die J.J. Darboven Vereins-Initiative. Vereine können sich noch bis zum 23. Februar 2024 bewerben.

Die J.J. Darboven Vereins-Initiative will Reitvereinen bei der Durchführung von ländlichen Reitturnieren unter die Arme greifen und damit den Basissport und das Ehrenamt zu fördern. Dafür setzt die Initiative die Marke IDEE KAFFEE ein und verlost Unterstützungspakete – Ermutigung zur Durchführung von Reitturnieren im kommenden Jahr.

Das Paket beinhaltet die Ausstattung des Gastronomiebereichs auf dem Turnier mit Kaffeemaschinen, IDEE KAFFEE, Kaffeebecher zum Mitnehmen, portionierten Zucker, Rührstäbe, eine Beachflag und eine Werbetafel. Darüber hinaus erhalten die Gewinner-Vereine ein Werbe-Paket, das sechs Wochen vor dem Turnier geliefert wird. Enthalten sind Banner, Plakate und Flyer, um im Vorfeld auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen.

Komplettiert wird der Gewinn von drei Präsentkörben, die als Ehrenpreise dienen.

100 Reitvereine haben die Chance auf den Gewinn der J.J. Darboven Vereins-Initiative 2024. Die Teilnahmevoraussetzungen: Der Verein veranstaltet zwischen dem 1. April und dem 30. September des kommenden Jahres ein Reitturnier nach LPO und führt den dortigen Gastronomie-Bereich ehrenamtlich. Bewerbungsfrist ist der 23. Februar 2024 und bewerben können Sie sich hier.

Dokumentationspreis für drei Gewinner-Vereine

Die 100 ausgelosten Vereine, die mit dem Gewinnpaket der J.J. Darboven Vereins-Initiative ausgestattet wurden, haben im Nachhinein auch noch die Chance auf den Dokumentationspreis. Diesen erhalten die drei Vereine, die am kreativsten festhalten, wie sie das Werbe- und Kaffee-Paket vor und während ihres Turniers genutzt haben. Dafür müssen Fotos und Videos eingereicht werden. Die drei Reitvereine, die den Dokumentationspreis gewinnen, dürfen dann im Jahr 2025 mit je 50 Personen ein großes Turnier besuchen: die Partner Pferd in Leipzig, das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg oder die Bundeschampionate in Warendorf.

