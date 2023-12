Salzburg: Siege für U25-Reiter Thomas Trischberger und Mel Thijssen

In Salzburg werden an diesem Wochenende auch Touren für die Nachwuchstalente im Sattel ausgetragen. Im Viereck waren Thomas Trischberger und Felicita Simoncic unterwegs. Im Parcours hatte Mel Thijssen die Nase vorn, aber auch Harry Allen hatte allen Grund zur Freude. Ein Wiedersehen gab es außerdem mit den gut bekannten Pferden Marshall-Bell und Elastico.

Marshall-Bell war ja unter Daniel Bachmann Andersen bis zur WM in Herning 2022 geritten worden. Dort wurde der Wallach in Grand Prix Special und in der Kür jeweils Achter, das Team gewann bekanntlich Gold. Zum Zeitpunkt der WM damals war der Wallach aber bereits verkauft. Seine neue Besitzerin, Nicola Ahorner ritt den Blue Hors Don Romantic-Sohn heute zum ersten Mal seit April wieder auf Turnier. 66,513 Prozent im U25-Grand Prix bedeuteten Platz sechs von acht für das Paar.

Die Bestmarke hingegen lag rund fünf Prozentpunkte höher. Erzielt wurde sie von Thomas Trischberger mit Liverpool, der über Lorentin und Coriander altes Holsteiner Dressurblut führt. Den zehnjährigen Wallach ritt der 24-jährige Trischberger zu 71,333 Prozent, womit sie zur Konkurrenz einen guten Abstand hatten. Es ist der zweite Sieg in einem U25 Grand Prix für das Paar und ein neues persönliches Bestergebnis. Der ehemals unter Raphael Netz erfolgreiche Elastico kam unter dem Österreicher Paul Jöbstl auf 69,872 Prozent. Das reichte für Rang zwei in dieser Konkurrenz. Platz drei ging an Bonhomme-Bereiter Moritz Treffinger mit dem sportlichen Aushängeschild des Gestüts Bonhomme, Fiderdance. 68,590 Prozent lautete das Ergebnis für die beiden.

U21: Platz zwei für Jana Lang

Die U21-Reiter durften sich heute in der FEI-Einzelaufgabe beweisen. Am besten gelang das der Österreicherin Felicita Simoncic, die mit dem Ergebnis von 74,791 Prozent im Sattel von Ivar den Sieg einfahren konnte. Im Siegerinterview floss bei Felicita Simoncic die ein oder andere Freudenträne: „Ich bin noch nie in so einer Arena geritten und wirklich mehr als überglücklich. Ivar hat das so toll gemeistert, ich könnte nicht stolzer sein.“

Dahinter reihten sich Jana Lang und ihr bewährtes Erfolgspferd Baron ein (74,5 Prozent), gefolgt von Mary Sophie Haid Bondergaard aus Schweden und Adora Nightingale (70,118 Prozent). Es waren die einzigen drei Ritte des neunköpfigen Starterfeldes, die die 70 Prozent-Marke knacken konnten.

Mel Thijssen siegt im Parcours

Auch für die U25-Springreiter gibt es in Salzburg eine eigene Tour. Mehr noch: Hier wurde die zweite Qualifikation zum Finale des „European Youngster Cup U25“ geritten. Das Finale findet am Samstag statt, die 16 punktbesten Reiter sind dazu startberechtigt. Ihren Platz im Finale sichern konnte sich heute die Niederländerin Mel Thijssen, die wohl in die Fußstapfen ihrer großen Schwester Sanne treten will. Ebenso flink wie ihre Schwester war sie im 1,45 Meter-Springen gegen die Uhr mit Chic Fou de la Bastide unterwegs und schnappte sich den Sieg mit der fehlerfreien Runde in 63,3 Sekunden. Harry Allen (IRL) und Lukaku vd Bisschop wurden Zweite, Rang drei ging an David Moser für Österreich mit Chocolat Blanc.

Unter den theoretisch startberechtigten besten 16 des European Youngster Cup U25 finden sich auch vier deutsche Namen: Larissa Mühling, Max Haunhorst, Felix Müller und Emelie Pieper. Das Finale findet am Samstag statt.

Alle Ergebnisse von den Amadeus Horse Indoors in Salzburg 2023 finden Sie hier.

Auch interessant