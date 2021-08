Britischer Dressur-Silbermedaillengewinner von Rio geht in Rente

Das britische Championatsdressurpferd Super Nova II von Spencer Wilton wurde aus dem Sport verabschiedet.

Dreimal haben Spencer Wilton und der Britische Hannoveraner Super Nova II Großbritannien bei Championaten vertreten, erstmals in Rio 2016. Damals holten sie Silber mit der Mannschaft, in der Einzelwertung wurde es Rang 21. Ein Jahr später waren sie auch bei der EM in Göteborg am Start, wo die Briten die Medaillenränge knapp verpassten. Dafür gab es hier die beste Einzelplatzierung des Paares bei einem Championat, nämlich Rang sechs in der Kür. Eine zweite Medaille holten sie im Jahr darauf bei den Weltreiterspielen in Tryon, Bronze mit der Mannschaft.

Nun ist Super Nova II 18 Jahre alt und soll sich fortan nur noch dem widmen, was er nach Aussage seines Reiters am meisten liebt: „Ausreiten und Gras fressen.“ Elf Jahre lang waren Spencer Wilton und der De Niro-Weltmeyer-Sohn Super Nova II ein Team. Wilton gegenüber Horse & Hound: „Ich hatte gehofft, dass er 2021 noch einmal die Chance bekommen würde, das Team GBR zu vertreten, aber es hat nicht sollen sein.“

Super Nova II war während seiner sportlichen Karriere stets fit. Es war sein Reiter, der mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, 2018 operiert wurde und deshalb pausieren musste. Das erklärte Ziel waren die Olympischen Spiele 2020. Die beiden begannen die Saison auch mit zwei Siegen, aber dann kam die Pandemie. 2021 begannen sie die Saison ebenfalls siegreich, konnten den Sichtungsweg aber nicht weiter verfolgen, weil sich Wiltons Rückenverletzung wieder meldete.

In den Sport gebracht wurde Super Nova übrigens von Charlotte Dujardin und Carl Hester, ehe Wilton ihn übernahm und auch von Hester gecoacht wurde.