Bronzenes Reiterkreuz für ehemaligen Para-Dressurbundestrainer Bernhard Fliegl

Für seine Verdienste um den deutschen Para-Dressursport wurde der ehemalige Bundestrainer dieser Disziplin, Bernhard Fliegl, mit dem Deutschen Reiterkreuz in Bronze geehrt. Den passenden Rahmen dafür bot das Maimarktturnier in Mannheim.

Nach der Siegerehrung des Grand Prix B der Para-Dressurreiter war es in Mannheim soweit. Der Vorsitzende des Beirats Para Equestrian des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR), Dr. Jan Holger Holtschmit, ergriff das Wort und bedankte sich bei Bernhard Fliegl für sein Wirken als Bundestrainer der Para-Dressurreiter. Fliegl war als solcher von 2010 bis Ende 2022 im Amt gewesen. „Du hast als Bundestrainer zwölf Jahre lang dein Wissen und deine Expertise eingebracht und vor allem viel Herzblut und Zeit investiert“, so Holtschmit in seiner Rede.

Seine Leidenschaft für Pferde und den Dressursport entdeckte Fliegl schon früh. Er lernte den Beruf des Agrar- und Pferdewirts und übernahm im Jahr 1988 den landwirtschaftlichen Hof seiner Eltern. Bernhard Fliegl entwickelte den Hof zu einer Reitsportanlage mit dem Fokus auf die dressurmäßige Ausbildung, er selbst ist Träger des Goldenen Reitabzeichens und war bis Grand Prix-Niveau erfolgreich.

Im Jahr 2010 trat er dann die Stelle als Bundestrainer der Para-Dressurreiter an. Er habe mit seiner sehr unaufgeregten und ruhigen Art schnell den Einstieg in diese besondere Pferdesportdisziplin geschafft, berichtete Jan Holger Holtschmit. „Ein sicherlich nicht einfaches Unterfangen, denn der Para-Sport unterliegt viel mehr Regeln und Ausnahmen zu diesen Regeln als der Regelsport Dressur. Das Wohl der Pferde war dir dabei immer besonders wichtig“, so der Vorsitzende des Beirats Para Equestrian.

48 Medaillen in der Amtszeit von Bernhard Fliegl

In den Jahren als Bundestrainer sammelten die Athleten 48 Medaillen bei Paralympics, Welt- und Europameisterschaften. Zehn goldene, 17 silberne und 21 bronzene Medaillen.

„Wir haben auf vielen Turnieren und Championaten gemeinsam so manche Schlacht geschlagen. Es gab viele tolle Momente, es gab aber auch aufreibende und spannende Situationen“, so Holtschmit. Für die Zusammenarbeit bedankte er sich nicht nur bei Bernhard Fliegl, sondern auch bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und dem DOKR, dem Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) sowie dem Deutschen Behindertensportverband (DBS).

Ehemalige Reiter und die ehemalige Teamleitung von Fliegl nutzten die Gelegenheit der Auszeichnung, um ein Präsent in Form einer gravierten Uhr zu überreichen. Co-Bundestrainer Rolf Grebe sagte zu diesem Anlass: „„Ich bin sehr dankbar, dass ich in den letzten Jahren mit dir zusammenarbeiten durfte, es war die fruchtbare und schöne Zusammenarbeit.“

Ende 2022 beendete Bernhard Fliegl seine Tätigkeit als Bundestrainer der Para-Dresssurreiter. Als Heimtrainer bleibt er der Disziplin aber weiterhin verbunden.

