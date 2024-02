Casper Cassøe Krüth wechselt zur Global Equestrian Group

Casper Cassøe Krüth, langjähriger leitender Direktor des Dänischen Warmblutverbandes, hat am 31. Januar 2024 seinen Rücktritt erklärt. Ab dem 15. März 2024 wird er die Position des Chief Operating Officer (COO) in der Global Equestrian Group von Andreas Helgstrand übernehmen.

Am 31. Januar verkündete Helgstrand Dressage die Übernahme eines Postens im Managementteam der Global Equestrian Group durch Casper Cassøe Krüth. In der Pressemitteilung hieß es: „Casper Cassøe Krüth übernimmt eine neue Rolle als COO, wo er zusammen mit CCO Anders Bjørnstrup den Betrieb über die vielen Unternehmen der Gruppe sicherstellen wird. Dazu gehören insbesondere die vielen internationalen Aktivitäten der Gruppe und das weltweit anerkannte Verkaufs- und Ausbildungszentrum für Elite-Dressurpferde, Helgstrand Dressage.“

Andreas Helgstrand selbst sagte dazu: „Casper ist eine enorme Kapazität in der Branche, und wir sind äußerst stolz, ihn an Bord zu haben. Mit Casper und Anders an der Spitze der Kernoperationen unseres Unternehmens kann ich mich sicher mehr auf den Kauf und Verkauf von Pferden sowie auf die Gesamtgeschäftsstrategie konzentrieren.“

Wie eurodressage.com in ihrer Mitteilung dazu schreibt, hat Helgstrand Dressage Ende Dezember veröffentlicht, dass das Unternehmen im Jahr 2023 einen Gewinn von 1 Million Euro erzielt hat. Im Jahr zuvor hatte dieser noch 15,9 Millionen Euro betragen. Im Jahr 2023 verzeichnete die Global Equestrian Group Holding ApS einen Verlust von 21,7 Millionen Euro.

„Global Equestrian Group hat beeindruckendes Wachstum mit aufregenden Expansionsplänen für die Zukunft erlebt. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Branche Kritik ausgesetzt ist. Ich freue mich darauf, Teil eines führenden Unternehmens zu sein, das die Führung übernehmen und neue Standards in der Branche setzen wird, zusammen mit einigen der talentiertesten Fachleute und Reiter auf diesem Gebiet. Es wurden verschiedene Initiativen eingeführt, die ich gerne vorantreiben und entwickeln werde“, lautete das Statement von Casper Cassøe Krüth in der Pressemitteilung.

Enge Zusammenarbeit mit Helgstrand

Casper Cassøe Krüth ist der Ehemann der dänischen Dressurreiterin Carina Cassøe Krüth, die schon in den letzten Jahren eng mit Andreas Helgstrand zusammengearbeitet hat. Helgstrand war Titelsponsor vieler Veranstaltungen in Dänemark. Zusammen waren sie unter anderem Gastgeber der Auktion Nordic International Sales (NIS) in Uggerhalne, schreibt Eurodressage. In diesem Zusammenhang war es zu Betrugsvorwürfen gegen Andreas Helgstrand gekommen, als die dänische Zeitung Nordjyske über vorab arrangierte Handelsgeschäfte zu Gunsten von Helgstrand und auf Kosten der eigentlichen Züchter und Besitzer berichtete.

„Großer Verlust“ für den Dänischen Warmblutverband

Der Vorsitzende des Dänischen Warmblutverbandes, Jan Pedersen, bedauert den Abgang von Casper Cassøe Krüth: „Es ist ein großer Verlust für Dansk Varmblod. Casper Cassøe Krüth leitete den Verband fast 14 Jahre lang und in dieser Zeit hat Dansk Varmblod eine beeindruckende Entwicklung sowohl quantitativ als auch qualitativ durchlaufen.“

Pedersen betonte weiter, dass Cassøe Krüth ein starkes Team von engagierten Mitarbeitern am Verbandssitz in Vilhelmsborg aufgebaut habe und er zuversichtlich sei, dass der Verbandsalltag auch nach dem 15. März reibungslos funktionieren werde.

Als herausragende Leistungen unter der Führung von Cassøe Krüth nannte Pedersen die Expansion der Geschäftsbereiche, darunter die Überwachung des Betriebs von Vilhelmsborg und die Organisation des jährlichen Weltcup-Qualifikationsturniers in Herning. Insbesondere hob er die enorme Entwicklung des Hengstleistungstests hervor, der zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Finanzen und des Marketings des Verbandes geworden ist. Auch die Verbandsauktionen haben sich unter Cassøe Krüths Führung zu einem wertvollen Vertriebskanal entwickelt.

