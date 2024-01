WM der jungen Dressurpferde 2024 zeitgleich mit den Bundeschampionaten

Aufgrund der diesjährigen Olympischen Spiele mussten die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde verlegt werden. Damit sollten sie zunächst früher im Jahr stattfinden, sind schließlich aber doch nach hinten verlegt worden – auf genau das Wochenende, an dem in Warendorf die Bundeschampionate ausgetragen werden. Eine erneute Terminverschiebung wird voraussichtlich nicht stattfinden.

Alles dreht sich um das Wochenende vom 4. bis zum 8. September 2024. Das erste Septemberwochenende, an dem traditionsgemäß die Bundeschampionate in Warendorf ausgetragen werden. So auch in diesem Jahr. „Den Termin haben die großen Turnier- und Ausbildungsställe jedes Jahr fest in ihrem Kalender – und nicht nur die deutschen Ställe“, sagt Dr. Klaus Miesner, Geschäftsführer des Bereichs Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Ein anderer Termin, den die großen Turnier- und Ausbildungsställe in ihren Terminkalendern haben, ist der der Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Diese werden für gewöhnlich Anfang August ausgetragen. In dem Zeitraum, in dem 2024 die Olympischen Spiele in Paris stattfinden (26. Juli bis 11. August). Aus diesem Grund sollten die Weltmeisterschaften zunächst in den Juli vorverlegt werden. Nun steht jedoch ein neuer Termin fest: 4. bis 8. September.

Termine bleiben bestehen

„Wir haben sofort nach Bekanntwerden alles unternommen, um diese Überschneidung zu verhindern, leider ohne Erfolg“, sagt Miesner. „Wir bedauern, dass sich der Veranstalter in Ermelo nicht in der Lage sieht, sich auf den seit 1994 bestehenden Warendorfer Traditionstermin einzustellen. Wiederkehrend haben wir auf die negativen Auswirkungen und die Tragweite hingewiesen, die sich primär für die Reiter, die Besitzer, die Züchter und die Trainer von jungen Reit- und Dressurpferden aus deutscher Zucht ergeben. Letztendlich betroffen sein werden leider auch alle interessierten Zuschauer aus Deutschland, den Niederlanden und darüber hinaus sowie die üblicherweise bei beiden Veranstaltungen tätigen Journalisten und Fotografen.“

Eine Terminverlegung der Bundeschampionate komme nicht infrage, schreibt die FN in ihrer Meldung. Der Grund: Die Bundeschampionate sind Bestandteil eines festgelegten Sichtungs- und Nominierungsrasters und des nationalen Turnierkalenders. Unter anderem für die vom 18. bis 22. September stattfindenden Weltmeisterschaften der jungen Springpferde und die vom 17. bis 20. Oktober stattfindenden Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde dienen die Bundeschampionate als Sichtungstermine.

