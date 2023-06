Cavaliada: die größte Reitsportveranstaltung am Strand

Vom 22. bis zum 25.06.2023 findet in Swinoujscie, Polen die Cavaliada Summer – eine Reitsportveranstaltung am Strand – statt. Zuschauern werden internationale Zwei-Sterne-Springen, Fahrsport sowie ein buntes Rahmenprogramm geboten. St.GEORG verlost Tickets.

Pferdesport am Strand – das erinnert an Miami. Die Cavaliada Summer findet allerdings an der Ostsee statt, im polnischen Swinoujscie, hierzulande besser bekannt als Swinemünde. Vom 22. bis 25. Juni wird der breite Ostseestrand unmittelbar an der Grenze zu Deutschland zum Austragungsort von internationalen Springen, Wettkämpfen von Zweispännern sowie Show-Acts. Auch eine Reitsportmesse und ein Hobby Horsing Wettbewerb wird den Besuchern geboten.

Das Programm

Freunde des Springreitens dürfen sich auf eine kleine, mittlere und große Tour freuen. Das Highlight: der Große Preis am Sonntag. Darüber hinaus gibt es ein Barrierespringen.

Ein Tipp des polnischen Fahrsportlers Bartlomiej Kwiatek: Die Veranstaltung ist die einzige Möglichkeit, Wettkämpfe von Zweispännern am Strand zu sehen.

Neben internationalem Sport wird es ein buntes Rahmenprogramm mit täglichen Showauftritten geben. Dazu findet eine Messe statt, auf der Besucher Reitbekleidung und -ausrüstung, Ausstattung für Pferdepflege und -ställe, Futter und alles, was das Reiterherz sonst noch begehrt, finden sollen. Eingerahmt wird das gesamte Programm von der Kulisse an Strand und Meer.

Teilnehmer

Unter den Teilnehmern befinden sich Reiter aus den Nationen Argentinien, Dänemark, Estland, Deutschland, Italien, Litauen, Schweden, Ukraine und dem Gastgeberland Polen. Insbesondere Sieger des Hamburger Derbys scheint das Turnier am Ostseestrand anzuziehen. Besucher werden u.a. Marvin Jüngel reiten sehen, der im letzten Monat mit einem spektakulären Ritt im Stechen das Derby für sich entschied, die Vorjahressiegerin Cassandra Orschel und den Sieger von 2017, Pato Muente.

Tickets für die Cavaliada Summer gewinnen

Unter dem Namen Cavaliada Tour veranstaltet die Grupa MTP die bekanntesten Reitsportveranstaltungen Polens, die bisher hauptsächlich Indoor stattfanden. Mit der Cavaliada Summer hat das Unternehmen nun auch ein großes Reitsportevent im Freien im Programm. Für Einwohner von Swinemünde und ansässige Kindergärten und Grundschulen gibt es ein besonderes Ticketangebot bzw. kostenloses Programm.

St.GEORG darf fünfmal zwei Tickets für Freitag (23.06.2023) und zehnmal zwei Tickets für Sonntag (25.06.2023) verlosen. Zur Teilnahme am Gewinnspiel besuchen Sie unseren Instagram-Account @st.georgmagazin.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf https://cavaliada.pl/de.

