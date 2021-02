CES Valencia: FEI bestätigt Herpesausbruch

Am Sonntag wurde das Turnier in Valencia während des Großen Preises abgebrochen, weil mehrere Pferde Symptome einer Viruserkrankung zeigten. Wie der Weltreiterverband (FEI) nun mitteilt, handelt es sich bei dem infektiösen Erreger um das Equine Herpesvirus 1.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) teilte dies auf Nachfrage von St.GEORG online mit. Die FN habe die Information von der FEI in der Nacht zum Montag erhalten: „Es handelt sich um einen Ausbruch der neurologischen Form des Equinen Herpesvirus (EHV-1) bei der CES Valencia Spring Tour.“ Alle Pferde, die ab dem 1. Februar auf dem Turniergelände des CES Valencia untergebracht waren, werden bei der FEI gesperrt, dürfen also nicht an FEI-Veranstaltungen teilnehmen, bis sie bestimmte Testanforderungen erfüllt haben.

„Organisatoren der anderen Touren auf der iberischen Halbinsel wurden über die Situation informiert und angewiesen, keine Pferde anzunehmen, die an dem Turnier in Valencia teilgenommen haben“, heißt es von Seiten der FN.

Situation vor Ort: Augenzeugen berichten

St.GEORG online sprach mit verschiedenen Reitern, die sich momentan mit mehreren Pferden auf dem Gelände des CES Valencia befinden. So rief heute morgen die Mutter von dem U25-Talent Tim-Uwe Hoffmann, Edeltraut Hoffmann, in der Redaktion an und berichtete, es sei bereits am Donnerstag einigen Pferden schlecht gegangen mit hohem Fieber. Auch hätten sich die betroffenen Pferde nicht „vernünftig bewegen“ können und es seien auch Pferde gestorben. Diese Information konnte uns allerdings von offizieller Seite noch nicht bestätigt werden.

Die Veranstalter brachen das Turnier am Sonntagmittag ab. Wie Frau Hoffmann berichtete, bekommen derzeit einige Pferde auf dem Turnierplatz Infusionen, andere wurden in eine nahegelegene Tierklinik gebracht. Weiter haben nach Informationen des St.GEORG einige Reiter mit ihren Pferde das Turniergelände verlassen, als man bereits von dem Infektionsgeschehen wusste. Das war laut FEI-Mitteilung allerdings auch erlaubt, solange die Pferde bei der Abreise symptomfrei waren und Fieber gemessen wurde.

Mike Patrick Leichle, ein weiterer der deutschen Reiter vor Ort, berichtet, dass von den derzeit noch 120 Turnierpferden in Valencia 43 Fieber hätten. Weitere Symptome sind ihm bisher aber nicht bekannt. Von den 43 Pferden habe man Blut sowie eine Tupferprobe genommen. In drei Tagen sollen die Ergebnisse dieser Proben vorliegen, so Leichle, der zwölf Pferde auf dem Turniergelände eingestallt hat.

auch interessant