CHIO Aachen 2023: Pauline von Hardenberg mit Silberner Kamera ausgezeichnet

Im Rahmen des CHIO Aachen 2023 wurde die Silberne Kamera verliehen. Drei Fotografen hatten es mit jeweils einem Foto ins Finale geschafft. Die Trophäe nahm Pauline von Hardenberg mit nach Hause.

Ein Schreckensmoment bei den Weltmeisterschaften in Herning: Im Mannschaftswettbewerb verließ Andre Thieme unfreiwillig den Sattel seiner Chap-Tochter Chakaria. St.GEORG-Fotografin Pauline von Hardenberg (Pauline Roy Chowdhury) war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und fotografierte nicht den Sturz an sich, sondern die Reaktionen der Teamkollegen im „Kiss and Cry-Corner“. Für das Foto, das die bestürzten Gesichter von Marcus Ehning, Jana Wargers, Tierarzt Dr. Jan-Hein Swagemakers, Co-Bundestrainer Marcus Döhring und Bundestrainer Otto Becker zeigt, wurde Pauline von Hardenberg nun mit der Silbernen Kamera ausgezeichnet. Mit der Silbernen Kamera wird beim CHIO Aachen jährlich das weltbeste Pferdesportfoto ausgezeichnet.

Ebenfalls nominiert waren Andreas Steindl mit einem Foto eines Vierspänners, der im Wasserkomplex des Aachener Stadions unter einem Regenbogen brilliert. Und Diana Wahl, die einen Moment der Freude von Dressurreiterin, Pferd und Teammitglied aus der Vogelperspektive festhielt.

Die Jury, bestehend aus Springreiterin Jana Wargers, Vorjahressiegerin Mirka Nilkens, Andreas Müller (CEO Medienhaus Aachen) und ALRV-Vorstandsmitglied Birgit Rosenberg hatten die drei Nominierten aus 133 eingereichten Fotografien ausgewählt.

St.GEORG freut sich mit Siegerin Pauline von Hardenberg und gratuliert den beiden Nominierten.

