CHIO Aachen App: Der Turnierbegleiter für die Woche

In der CHIO Aachen App sind Unterhaltung und Informationen rund um das Turnier nun im neuen Look verfügbar.

Das CHIO Aachen ist in vollem Gange und die ersten Prüfungen bereits entschieden. Für Reitsportfreunde, die sich in den kommenden Tagen noch auf den Weg in die Aachener Soers machen, gibt es einen speziellen Turnierbegleiter: die CHIO Aachen App. In diesem Jahr kommt sie in neuer Aufmachung daher. Die App wurde mit dem Technologie-Partner SAP entwickelt, der auch Sponsor des SAP-Cups, also der Vielseitigkeit beim CHIO Aachen ist. Passend dazu gibt es die Funktion des Live-Trackings während der Geländeprüfung.

Unabhängig von der Vielseitigkeit fungiert die CHIO Aachen App als Informations- und Unterhaltungstool. So können das aktuelle Programm, Starter- und Ergebnislisten, News und ein Lageplan abgerufen werden. Darüber hinaus können Sie versuchen, eine fehlerfreie Runde im Fragenparcours des CHIO Aachen Quiz abzulegen. Bei der Schatzsuche gilt es, fünf in der App beschriebene Orte auf dem Turniergelände zu finden und dort befindliche QR-Codes zu scannen. Wer alle Orte findet, hat die Chance auf den Gewinn von zwei Tickets für eine Masterclass mit den Springreitern Lars und Sohn (und Aachen-Sieger) Gerrit Nieberg am 11. Dezember auf dem CHIO Aachen Campus – dazu gibt es ein Meet and Greet.

Darüber hinaus wurde – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – ein CO2-Footprint-Rechner entwickelt, der ebenfalls in der App zu finden ist. Bei Interesse kann damit der persönliche CO2-Fußabdruck errechnet und für das Baumpflanzprojekt „Garten Eden“ gespendet werden.

Auch nach dem Turnier wird die App Sie ganzjährig mit Informationen zum Weltfest des Pferdesports auf dem Laufenden halten. Sie steht für den kostenlosen Download im Apple Store und im Google Play Store bereit.

Hier gelangen Sie zur offiziellen Seite des CHIO Aachen.

auch interessant