CHIO Aachen Campus: Foto-Workshop mit Arnd Bronkhorst

„Für Mensch und Tier nimm Blende vier“, ist eine unter Fotografen verbreitete Eselsbrücke. Wer sich aber nicht nur auf die Theorie verlassen möchte, sondern auch in der Praxis verbessern möchte, hat jetzt die Chance von einem der besten Pferdefotografen der Welt zu lernen. Arnd Bronkhorst gibt in Aachen einen Foto-Workshop.

Ohne Zweifel zählt der Niederländer Arnd Bronkhorst zu den weltweit gefragtesten und anerkanntesten Pferdefotografen. Nun teilt der Meister seines Faches sein Wissen mit allen, die sich hinter der Kamera weiterbilden wollen. Im Rahmen des neu gegründeten CHIO Aachen CAMPUS gibt er am 24. Oktober 2020 sein Wissen bei einem Workshop weiter. Noch gibt es freie Plätze!

Wer sich vorab einen Eindruck von der Arbeit des Niederländers verschaffen möchte, wird auf www.arnd.nl fündig. Arnd Bronkhorst war bislang bei sechs Olympischen Spielen und acht Weltmeisterschaften im Einsatz. Seit vielen Jahren ist er auch der offizielle Fotograf des CHIO Aachen.

Der Workshop trägt den Titel „Pferdefotografie: Portraits, geritten und freie Bewegung, Einblicke in die Bildbearbeitung“ und richtet sich an ambitionierte Hobbyfotografen. Kamera und Notebook müssen selbst mitgebracht werden. Der Workshop findet am 24. Oktober von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem Gelände des CHIO Aachen statt und wird in deutscher Sprache abgehalten. Kostenpunkt: 275 Euro pro Teilnehmer inklusive Mittagsmenü.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Workshop wird unter den dann geltenden Corona-Regeln stattfinden. Wer dabei sein möchte, kann sich hier anmelden.