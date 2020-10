Neues Pferd für Luca Sophia Collin

Luca Sophia Collin zählt zu den aufstrebenden jungen Talenten im Dressurviereck. Für die U25-Tour kann die 19-Jährige auf ein neues Pferd setzen.

Wie Eurodressage.com zunächst berichtete, wird Luca Sophia Collin zukünftig im Sattel des neunjährigen Budhi v. Bordeaux-Likoto xx sitzen. Der Oldenburger Hengst kam auf dem Hof Kasselmann zu Welt und wechselte dann über die PSI Auktion 2015 für 455.000 Euro in den Besitz der Russin Elena Knyaginicheva. Budhi verblieb allerdings zur weiteren Ausbildung in Deutschland. Seine ersten Turniere absolvierte er unter Zina Facklam und Steffen Frahm. Ab 2017 stellte dann Nicole Wego, Bereiterin auf dem Hof Kasselmann, den Hengst vor.

Das Paar qualifizierte sich noch im gleichen Jahr für das Bundeschampionat. 2018 konnte Budhi dann erste Platzierungen und Siege in der schweren Klasse sammeln. Im vergangenen Jahr feierte der OIdenburger schließlich beim CDI Riesenbeck sein internationales Debüt, wo er in der kleinen Tour zweimal siegreich war. Außerdem nahm er mit Nicole Wego – die nach ihrer Hochzeit inzwischen Nicole Wego-Engelmeyer heißt – an den Qualifikationen für den Nürnberger Burg-Pokal teil und konnte sich unter anderem in München gut platzieren. Zuletzt waren Budhi und seine Ausbilderin im August 2020 in Verden am Start und platzierten sich dort in der Einlaufprüfung für den Louisdor-Preis als Vierte.

Über Luca Sophia Collin

Vor drei Jahren ritt sie noch E- und A-Dressuren, inzwischen zählt Luca Sophia Collin zu den erfolgreichsten Nachwuchsdressurreiterinnen in Deutschland. Die 19-Jährige aus Düsseldorf trainert bei Jochen Bender. Vor zwei Jahren machte sie erstmals Schlagzeilen, als sie den Nürnberger Burg-Pokal-Finalisten Descolari von Isabell Werth übernahm.

Der Desperados-Sohn war es auch, dem Luca Sophia Collin ihren internationalen Durchbruch zu verdanken hat. Bei den U21-Europameisterschaften 2020 gewannen die beiden Mannschaftssilber und holten kurz darauf den Titel bei den Deutschen Meisterschaften der Jungen Reiter. Ende September dominierte das Paar zudem die U21-Tour beim CDI Hagen.