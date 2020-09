Hagen: Dänischer Sieg unter Flutlicht, deutscher Nachwuchs bestens aufgelegt

Die Kür beim CDI Hagen fand heute Abend nicht nur unter Flutlicht statt, sondern es waren auch ware Wasserfluten, die zeitweilig vom Himmel kamen. Ihr „Seepferdchen“ quasi mit Bravour bestanden, haben die Dänin Lone Bang Larsen und Bakkely’s Onandt. In den Nachwuchsprüfungen dominierten hingegen die deutschen Reiterinnen.

Zu den Klängen von Tina Turners „Simply The Best“ begannen und endeten Lone Bang Larsen und Bakkely’s Onandt ihre Kür. Der Songtitel war Programm! Mit 78,085 konnte das Paar aus Dänemark den Sieg in dieser Prüfung für sich verbuchen. Auch für den Rest der Kür verließ sich die Dänin vor allem auf die Musik der 80er-Jahre: Unter anderem schallten Stevie Wonder und The Police aus den Lautsprechern. Vier von fünf Richtern sahen den 13-jährigen Dänischen Wallach und seine Reiterin auf Rang eins. Nur bei der Französin Marietta Almasy rangierten die beiden lediglich auf Position fünf.

Dafür hatte Letztere das Paar auf Rang eins, welches letztendlich die silberne Schleife mit nach Hause nehmen durfte: Victoria Max-Theurer und ihren Rock-Forever Sohn Rockabilly. Das österreichische Duo kam im Schnitt auf 77,55 Prozent, wobei die Platzziffern von eins bis sechs reichten. Relativ knapp geschlagen geben musste sich damit Reitmeister Hubertus Schmidt, der in Hagen zum ersten Mal den Hannoveraner Belstaff, das Pferd seines koreanischen Schülers Kim Dongseon, vorstellt. In der gemeinsamen Kür-Premiere erzielte das Paar 77,27 Prozent.

Kein Vorbeikommen an deutschen Talenten

Auch heute war in Hagen wieder der Nachwuchs am Start. Bei den Junioren waren einmal mehr Valentina Pistner und Flamboyant das Maß der Dinge. In der Einzelaufgabe kam das championatserfahrene Paar auf 76,814 Prozent – eine neue Bestleistung für die beiden! Dahinter rangierte – wie schon am Vortag – die Dänin Laura Gotteberg Brandt Jakobsen auf ihrem Don Schufro-Sohn Romio Hoejris mit 73,775 Prozent. Dritte wurde die 16-jährige Philippa Hodes mit Barolo M (71,961 Prozent). Die besten sechs Paare starten dann morgen noch einmal in der Kür.

Die Einzelaufgabe der Jungen Reiter ging an Luca Sophia Collin und Descolari, für die es 74,265 Prozent von den Richtern gab. Damit setzte die 19-Jährige ihre Siegesserie fort – schon bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2020 hatte sie vor wenigen Wochen die Goldmedaille gewonnen. Auch auf dem zweiten Platz landete ein deutsches Paar: Theresa Friesdorf mit dem Quaterback-Nachkommen Quotenkönig (72,843). Dahinter ritt Lea Andreassen Torabi mit dem Lusitano Wallach Roberto Des Frettes für Dänemark auf Platz drei. Die beiden erhielten 69,657 Prozent.

Den U25 -Grand Prix gewannen Evelyn Eger und Flynn PCH, die in Hagen ihr gemeinsames Turnierdebüt geben. Noch vor wenigen Monaten war der Hannoveraner unter Fabienne Müller-Lütkemeier im Dressurviereck unterwegs. Nun hat die 22-jährige Reiterin vom Hof Kasselmann seine Zügel übernommen. Mit Erfolg: Das Paar konnte auf Anhieb 73,154 Prozent erreichen. Alexa Westendarp und ihr EM-Pferd Hicksteadt wurden mit 72,333 Prozent Zweite. Berill Szoke Tóth (HUN), die gestern noch die Siegerehrung angeführt hatte, belegte mit Qatar den dritten Platz (70,077).

