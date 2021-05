Deutsches Reiterkreuz in Silber für Jochen Schilffarth

Für seine Verdienste rund um den Voltigiersport ist Jochen Schilffarth von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit dem Silbernen Reiterkreuz ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige ist seit vielen Jahren Vorsitzender des DOKR-Voltigierausschusses.

Die Ehrung nahm DOKR-Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler im Rahmen des Preis der Besten am vergangenen Wochenende in Warendorf vor. Dort waren auch die Voltigierer am Start, für die sich Jochen Schilffarth in besonderem Maße engagiert. „In den letzten 20 Jahren hat der Voltigiersport eine rasante Entwicklung national und international erlebt, an der Du einen maßgeblichen Anteil hast“, hieß es in der Laudatio von Dr. Peiler. „Du hast immer gesagt, Dein Motor sei die Weiterentwicklung des Voltigiersports und zwar in allen Bereichen – Leistungs-, Wettkampf- und Breitensport. Diesem Anspruch an dich selbst bist du, rückblickend auf die vergangenen 20 Jahre Deiner ehrenamtlichen Arbeit im Ausschuss und zwischenzeitlich zusätzlich im FEI-Komitee, immer gerecht geworden.“

Jochen Schilffarth, der hauptberuflich als leitender Bankangestellter tätig ist, ritt Dressur und Springen bis zur Klasse M, war aber auch im Gruppen- und Einzelvoltigieren erfolgreich. 1984 konnte er den Bayerischen Meistertitel bei den Herren gewinnen. Anschließend war er als Richter im Voltigiersport im Einsatz, ab 2000 dann auch bei internationalen Turnieren und Championaten. Zudem ist er als Referent bei Lehrgängen gefragt und engagierte sich schon in verschieden Ehrenämtern für den Voltigiersport, darunter als Aktivensprecher und im Voltigierkomitee des Weltreiterverbandes (FEI). 2013 wurde Jochen Schilffarth der erste Vorsitzende eines DOKR-Ausschusses Voltigieren.

Quelle: fn-press