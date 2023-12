Dietmar Hogrefe neues Mitglied im DOKR-Ausschuss Vielseitigkeit

Auf eigenen Wunsch hat Hendrik von Paepcke nach sieben Jahre langem Wirken im Ausschuss Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) selbigen verlassen. Neu in den Ausschuss berufen wurde an seiner Stelle nun der Jurist und Turnierrichter Dietmar Hogrefe.

Von Paepcke hatte sein Amt niedergelegt, da er der Besitzer eines neu in den Olympiakader berufenen Pferdes ist: D’Accord von Christoph Wahler. Bei seinen Entscheidungen hätte der Mann also befangen sein können. Aus diesem Grund entschied er sich zu dem Schritt. Der Vorstand Sport des DOKR wählte Dietmar Hogrefe nun kommissarisch in den Ausschuss Vielseitigkeit. Nach Ende der aktuellen Wahlperiode im Rahmen der FN-Tagungen im Mai 2025 wird es dann gegebenenfalls erneut eine personelle Veränderung geben.

Prof. Dr. Jens Adolphsen wird als Ausschussvorsitzender zitiert: „Hendrik von Paepcke hat aus unserer Sicht der Ausschussmitglieder einen tollen Job gemacht in den letzten Jahren. Wir lassen ihn nur ungern ziehen, aber es ist auch richtig und konsequent, dass jemand, der ein Pferd im Olympiakader hat, nicht Mitglied des Ausschusses sein kann. Wir freuen uns auf Dietmar Hogrefe, der sich sofort bereit erklärt hat, uns zu unterstützen. Er bringt alles mit für eine erfolgreiche Ausschussarbeit.“

Dietmar Hogrefe: Erfahrungen im Sattel und als Richter

Hogrefe blickt zurück auf eine erfolgreiche Karriere als Reiter. 1981 erlangte er Bronze bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter. Im darauffolgenden Jahr gelang ihm der Ritt zum Titel Deutscher Meister, was ihm auch die Nominierung zu den Weltmeisterschaften in Luhmühlen einbrachte. Hier gab es Teamsilber für Deutschland. Seinen größten Erfolg feierte Hogrefe im Jahr 1984 mit dem Holsteiner Follywise xx-Nachkommen Foliant. Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles (USA) waren die beiden Teil der Bronze-Equipe und platzierten sich in der Einzelwertung an zwölfter Stelle. Bis 2014 ritt Dietmar Hogrefe selbst noch aktiv Turnier. Heute setzt er sein Wissen um den Sport als Turnierrichter ein.

Neben dem Sport schlug Hogrefe eine akademische Laufbahn ein. Er studierte Jura und ist heute Richter und Direktor des Amtsgerichts Lüneburg. Von 2001 bis 2005 war Dietmar Hogrefe zudem Mitglied der Disziplinarkommission, von wo aus er ins Große Schiedsgericht wechselte. Dort ist er seit zwei Jahren Vorsitzender des Ersten Senats des Großen Schiedsgerichts der FN. Darüber hinaus wirkt er als Mitglied seit 22 Jahren im Schieds- und Ehrengericht der FN mit sowie seit 21 Jahren in der FN-Rechtskommission.

