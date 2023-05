Baborowko: Christoph Wahler vor Michael Jung und Jérôme Robiné und mehr

Die Vielseitigkeitsturniere in Polen sind traditionell beliebt bei den deutschen Buschreitern. So war es nicht verwunderlich, dass die qualitativ und quantitativ am stärksten besetzte Prüfung, der CCI4*-S, mit einem deutschen Triple endete.

Der Auftritt der beiden Mannschaftsweltmeister und Badminton-Finisher Christoph Wahler und Carjatan S in Baborowko war von Anfang bis Ende souverän. Nach der Dressur des CCI4*-S lagen sie noch an zweiter Stelle mit ihren 27,9 Minuspunkten. Nach einer fehlerfreien Geländerunde hatten sie sich damit an die Spitze vorgearbeitet. Den Parcours beendeten sie ebenso sicher ohne Fehler und. Damit war ihnen der Sieg sicher.

Platz zwei ging wie schon im Vorjahr an diesem Wochenende an Michael Jung mit dem zehnjährigen Iren Kilcandra Ocean Power. In Marbach vor wenigen Tagen hatten die beiden im Gelände geplant aufgegeben, um fit für Baborowko zu sein. Hier schnurrte der Fuchs mit nur zwei Zeitfehlern auf der Uhr durch den Cross. Zusammen mit 29,8 Minuspunkten aus der Dressur und fehlerfreiem Springen schlugen am Ende 31,8 Minuspunkte zu Buche.

Eine perfekte Generalprobe für sein Fünf-Sterne-Debüt in Luhmühlen gelang Jérôme Robiné mit Black Ice. Nach der Dressur lagen die beiden mit 27,7 Minuspunkten an der Spitze des Feldes. Sowohl im Gelände als auch im Parcours ließen die beiden sich aber etwas mehr Zeit, kamen sicher ins Ziel und wurden am Ende Dritte (33,3).

Hinter dem viertplatzierten Schweizer Robin Godel im Sattel von Grandeur de Lully folgten wieder drei Deutsche, angeführt von Christoph Wahler. Sein zweites Pferd der Prüfung war der elfjährige Hannoveraner D’Accord v. Diarado-Aarking xx, gezogen von Christa von Paepcke und bis Ende 2021 noch mit Svenja Eckert im Sattel unterwegs. Seit rund einem Jahr stellt Wahler den Wallach nun vor und war mit ihm unter anderem Achter beim CCI4*-S in Luhmühlen. Jetzt wurde es Rang fünf nach fehlerfreiem Gelände, aber vier Strafpunkten im Parcours.

Sechste wurde Rebecca-Juana Gerken im Sattel der zehnjährigen Trakehner Stute Solara v. Windfall (44), gefolgt von einem weiteren Paar, das in Luhmühlen die erste Fünf-Sterne-Prüfung in Angriff nehmen will: Emma Brüssau und Dark Desire GS (45,3).

Die weiteren Ergebnisse des CCI Baborowko finden Sie hier.