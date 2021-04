Dressurreiterin Maike Mende verliert Rothschild

Seit fast zehn Jahren waren Maike Mende und der westfälische Schimmelwallach Rothschild ein Team – nach der Ponyzeit war Rothschild für Mende der vierbeinige Partner für den Einstieg in das Junioren- und Junge Reiter-Lager. Nun verstarb er plötzlich im Alter von 17 Jahren nach einer schweren Kolik.

Das berichtet Eurodressage, nachdem Maike Mende selbst zuvor den Tod von Rothschild in den Sozialen Medien bekanntgegeben hatte. Der Roh Magic-Sohn sei nach einer schweren Kolik nicht mehr zu retten gewesen.

Fast zehn Jahre Partnerschaft

Achtjährig kam der Rohdiamant-Enkel aus einer Pik Labionics-Mutter im Jahr 2012 zu Familie Mende. Bereits da fehlte dem Wallach, der von Tom van der Linden in den Sport gebracht worden war, das linke Auge. Der Schimmel war platziert bis zur Klasse M** und mit ihm wuchs Maike Mende in die Altersklasse der Junioren hinein, wo ja Großpferde geritten werden.

Auf dem Weg dahin hatte das Paar genug Zeit, um zusammenzuwachsen. Mende war international hoch erfolgreich im Ponylager unterwegs und krönte ihre Ponyzeit mit dem Titel der Deutschen Meisterin bei den Ponyreitern im Jahr 2014 im Sattel von Desert Rose, sowie Mannschaftsgold und dem 16. Rang in der Einzelwertung bei den Europameisterschaften der Ponyreiter in Millstreet, Irland.

Im gleichen Jahr gab Maike Mende mit Rothschild ihr internationales Debüt bei den Junioren, nachdem das Paar zuvor einige Erfolge in nationalen Prüfungen sammeln konnte. Schließlich konnte Mende ihren Rothschild ebenfalls bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Zeiskam bei den Junioren vorstellen. Dort wurde es der sechste Rang.

„My #onceinalifetimehorse“

2015 wurde das Paar an ebenjener Stelle Vierte, verzichtete jedoch auf internationale Starts. Auch 2016 beschränkten sich die öffentlichen Auftritte des Paares auf nationale Prüfungen. Dort platzierte sich Rothschild nun auch in der schweren Klasse. 2017 wechselte Mende von ihrem Training bei Helen Langehanenberg zu Jan Nivelle und ritt erstmals in der Altersklasse der Jungen Reiter mit. Ihr internationales Debüt bei den Jungen Reitern gab sie dann beim CDI in Hagen, wo das Paar in der Kür Fünfte wurde. Fortan sah man den Schimmel ausschließlich im nationalen Viereck seinen Job machen, mit vielen vorderen Platzierungen und Siegen bis auf S**-Niveau.

Erst kürzlich schwebte der 17-jährige Wallach unter dem Sattel von Maike Mende noch auf den zweiten Platz bei einer S*-Dressur in Münster Anfang April. Nun musste er viel zu früh gehen. Auf Instagram nahm Mende Abschied von ihrem „Rothi“: „Ganz unerwartet bist du heute von uns gegangen..mach‘s gut mein bester Freund, ich danke dir so sehr für all die schönen Momente jeden Tag, du bleibst für immer in meinem Herzen und ich werde dich niemals vergessen, my #onceinalifetimehorse.“