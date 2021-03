Ein Sohn für Großbritanniens Vielseitigkeits-Weltmeisterin 2006, Zara Tindall

Vielseitigkeitsreiterin Zara Tindall und ihr Mann, Rugby-Spieler Mike Tindall, haben ihr drittes Kind bekommen, einen Jungen namens Lucas Philip. Der junge Mann hatte es extrem eilig, nach dem, was sein Vater berichtet.

In einem Rugby-Podcast berichtete Mike Tindall, dass Lucas Philip sich Sonntag Abend plötzlich „sehr schnell“ entschlossen hat, zur Welt kommen zu wollen. Es sei nicht mal mehr Zeit gewesen, Zara ins Krankenhaus zu bringen. So bekam sie das Kind zuhause. Geschadet hat es nicht, beide sind wohlauf und schon am nächsten Tag haben die stolzen Eltern einen ersten Spaziergang mit ihrem Sohn gemacht.

Lucas Philip hat bereits zwei ältere Schwestern, die beide „überglücklich“ sind, wie ihr Vater berichtete. Mia-Grace ist sieben Jahre jung, Lena-Elizabeth zwei. Und auch die Urgroßeltern des Kleinen, Queen Elizabeth II. und der Duke of Edinburgh, seien „hoch erfreut“ über ihren zehnten Urenkel und freuen sich darauf, ihn kennenzulernen, wenn die Umstände es wieder zulassen. (Quelle: www.horseandhound.co.uk)

Zara Tindall, geborene Phillips (39), ist die Tochter von Prinzessin Anne und Captain Mark Phillips, den man ja heute vor allem als Geländeparcourschef kennt. Tindall gehört seit Jahren zum Establishment der britischen Vielseitigkeitsreiterei. 2006 wurde sie auf Toytown Weltmeisterin in Aachen. Ein Jahr zuvor hatten die beiden schon Doppelgold bei der EM in Blenheim gewonnen. Darüber hinaus gehörte Tindall mit High Kingdom zu den beiden Silber-Teams der Olympischen Spiele 2012 in London und der Weltreiterspiele 2014 in Caen.