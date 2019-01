EQUILA Highlight: Gast-Star-Auftritt von Kenzie Dysli

Magische Momente im SHOWPALAST MÜNCHEN. Am 9. und 10. Februar 2019 haben Besucher die einmalige Möglichkeit die Pferdetrainerin und Freiheitskünstlerin Kenzie Dysli live als Gast in der Show EQUILA zu erleben.

Viele kennen das junge Talent durch die beliebten Ostwind-Filme, für deren Produktion sie nicht nur die Vierbeiner trainierte, sondern auch anspruchsvolle Reitszenen doubelte – so auch für den neuen Film „Ostwind- Aris Ankunft“, der ab dem 28. Februar in den Kinos zu sehen ist.

Zusammen mit ihrem Ostwind-Pferd zeigt Kenzie Dysli eine faszinierende Freiheitsdressur und beeindruckende Zirzensik. Die innige Beziehung zu ihren Pferden verzaubert nicht nur Pferdefans! Das Kontingent für dieses einmalige Ereignis ist begrenzt – also schnell Tickets sichern unter www.equila-ostwind.com.

Die Show EQUILA verbindet mitreißende Musik, fantastischen Tanz, atemberaubende Artistik und Reitkunst auf höchstem Niveau. Die Begegnungen von Mensch und Pferd verzaubern jeden Besucher und entführen in ein fremdes Land – EQUILA!

Die Geschichte erzählt von der einzigartigen Freundschaft zwischen dem jungen Reiter Phero und seinem Hengst Arkadash und beginnt mit dem jährlichen Wettkampf zwischen den Siedlern und den Freireitern. Wieder einmal holen sich die wilden Freireiter den Titel für den besten Reiter des Landes. Das treibt den Siedlerjungen Phero zu einem wagemutigen Entschluss: Im nächsten Jahr will er den Wettstreit für sich, und damit für die Siedler, entscheiden!

Phero und sein Hengst Arkadash begeben sich auf eine Reise durch das Land EQUILA, um sowohl ihr freundschaftliches Band und als auch ihr Können für das nächste Turnier zu stärken. Unterwegs erwarten sie faszinierende Abenteuer und Phero lernt nicht nur von den geschicktesten Reitern des Landes, sondern auch von der schönen Amara, um sich schließlich in der heimatlichen Wettkampf-Arena der großen Herausforderung zu stellen. Ob Phero das große Turnier für sich entscheiden kann?

Am 9. und 10. Februar 2019 schlüpft Kenzie Dylsi in die Rolle einer Freireiterin und stellt ihr Können in der Show EQUILA einzigartig unter Beweis.

EQUILA spielt im eigens für die Show erbauten Theater, dem SHOWPALAST MÜNCHEN. Die unvergleichliche Nähe zu Pferden und Reitern lässt Besucher tief in die Geschichte eintauchen. Insgesamt 31 Reiter und mehr als 65 Pferde beeindrucken das Publikum mit actionreichen Manövern und unvergleichlicher Harmonie zwischen Mensch und Tier – ob bei der spektakulären Ungarischen Post, hochkarätigen Dressurlektionen, Comedy mit süßen Eseln und Ponys oder mit tollkühnen Tricks auf, über und unter dem Pferd.