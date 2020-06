Equine Infektiöse Anämie im Kreis Offenbach

Im Kreis Offenbach, Hessen, gibt es einen Fall der Ansteckenden Blutarmut der Einhufer, auch Equine Infektiöse Anämie (EIA) genannt. Ein 14-jähriger Wallach musste eingeschläfert werden, weil er nachweislich erkrankt war.

Nachgewiesen wurde die meldepflichtige Equine Infektiöse Anämie bei einem 14-jährigen Wallach, der in einem Stall in Rodgau-Jürgesheim untergebracht war. Pferde, die an EIA erkrankt sind, müssen laut Gesetz eingeschläfert werden, selbst wenn sie keine Symptome zeigen. Sie sind trotzdem lebenslang Virusträger und könnten so weitere Pferde infizieren. Zudem ist es Vorschrift, dass rund um den betroffenen Betrieb eine Sperrzone errichtet wird. Das ist nun auch in Rodgau-Jürgesheim geschehen.

In einem Radius von einem Kilometer um den Betrieb darf nun kein Pferd seinen angestammten Hof verlassen und auch kein neues Pferd hereingelassen werden. Laut Informationen des Kreises Offenburg sind rund 50 Pferde in diesem Gebiet registriert. Von allen werden nun Blutproben gezogen und untersucht. Fallen die Proben negativ aus, wartet man 90 Tage lang bis eine zweite Testreihe durchgeführt werden kann. Erst wenn auch diese negativ ausfällt, wird die Sperre aufgehoben. Zudem werden sämtliche Pferde ermittelt und beprobt, die mit dem toten Pferd Kontakt hatten.

www.kreis-offenbach.de