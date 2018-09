equiXtreme meets Lexa: Symposium Feines Reiten mit Uta Gräf

Das Symposium feines Reiten mit Uta Gräf bietet nicht nur Trainingsstunden in verschiedenen den unterschiedlichen Klassenanforderungen von E bis Grand Prix, sondern wird beispielsweise durch Fachvorträge und Aussteller sowie Kinderprogramm ergänzt.

equiXTREME meets LEXA Pferdefutter präsentiert jetzt das Symposium Feines Reiten mit Uta Gräf.

Live und publikumsnah mit einem offenen Ohr, geht es bei diesem Event mit familiärer Stimmung um den ganz normalen Reiter mit seinem Partner Pferd. Es wird dabei nicht auf große Showeffekte und perfekte Reitvorführungen gesetzt werden, sondern auf die Weitergabe des Wissens aus unmittelbarer Nähe. Sei dabei und erlebe Uta Gräf hautnah im Livetraining!

Abgerundet wird der Wissensbereich durch interessante Fachvorträge zu den Themen Sattelanpassung, Wirkung der verschiedenen Gebisstypen, Fütterung von Sport- & Freizeitpferden, Haltung und physiotherapeutische Arbeit am Pferd.

Alle Experten stehen im Anschluss im Ausstellungsbereich zur individuellen Beratung zur Verfügung!

Zudem läd der exklusive Ausstellungsbereich zum Shoppen und Verweilen ein. Die Abwechslung ist groß!

Und auch für die Kids wird es einen eigenen Bereich mit Hüpfburg, Kinderschminken und Ponyreiten geben. Spaß am Pferd von Anfang an.

Was? equiXTREME meets LEXA Symposium: Feines Reiten mit Uta Gräf und exklusiven Fachvorträgen

Wann und Wo? Am 29./30.09.2018 auf dem Buscherhof in Remscheid

Aussteller:

Offizieller Mediapartner: St.GEORG und Mein Pferd

Eintritt:

Erwachsene 5€ (für beide Tage) und Kinder bis 12 Jahre FREI sowie Parken FREI

Kartenvorverkauf (Beim Kartenkauf an der Kasse vor Ort ist keine Kartenzahlung möglich!)

Zeitplan:

So thematisieren die Fachvorträge an zwei Tagen wichtige Fragen zu „Physiotherapeutischen Ansätzen am Pferd“, „Atemwegserkrankungen und der Einfluss der Haltung“ sowie zur „Richtigen Fütterung“ und in Ausrüstungsfragen können sich die Besucher auf „Aspekte der korrekten Sattelanpassung“ und „Gebisse – Lage und Wirkungsweise im Pferdemaul“ freuen. Dazu kommen die Livetrainings mit Uta Gräf mit verschiedenen Leistungsständen von E bis Grand Prix und den beiden St.GEORG-Gewinnerinnen der exklusiven Trainingsstunden.

Es erwartet alle Zuschauer ein buntes Programm an zwei Tagen auf Buscherhof in Remscheid.

Alle Infos und Kartenvorverkauf unter www.equixtreme.com