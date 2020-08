Ermittlungen wegen Tierquälerei gegen brasilianischen Dressurreiter Leandro Aparecido da Silva

Dier brasilianische Reiterverband beschäftigt sich momentan mit einem Fall von mutmaßlicher Tierquälerei. Im Fokus steht der Dressurreiter Leandro Aparecido da Silva, der sein Land unter anderem schon bei den Olympischen Spielen vertrat.

Wie Eurodressage zuerst berichtete, ist im Internet ein Video aufgetaucht, auf dem Leandro Aparecido da Silva auf einem kleinen Pony reitet. Zu sehen ist, wie der Dressurreiter immer wieder ruckhaft an den Zügeln zieht, augenscheinlich um das Pony zu maßregeln. Im Hintergrund ist Gelächter zu hören. Ein weiteres Video zeigt, wie der Sohn des Brasilianers auf dem selben Pony springt. Am letzten Hindernis stürzt das Pony, überschlägt sich und landet auf Kopf und Rücken.

Leandro Aparecido da Silva nahm unter anderem an den Olympischen Spielen 2008 in Hongkong sowie den Weltreiterspielen 2018 in Tryon teil. Nachdem die beiden Videos viral gingen, musste der 44-Jährige viel Kritik einstecken. Auf den Sozialen Medien verteidigte er sich: Er habe das Pony nur korrigieren wollen, weil es zuvor seine zweijährige Tochter gebissen habe. Er habe das Tier aber weder verletzt noch Gerte oder Sporen benutzt. „Ich konnte es nicht korrigieren, indem ich ihm ein Zuckerstückchen gebe. Eine Korrektur ist eine Korrektur. Ich habe es nicht geschlagen oder bin aggressiv geworden“, verteidigt sich der Brasilianer. Das Pony sei als Hengst gekauft worden, aber inzwischen kastriert und nun ruhiger. Man kümmere sich sehr gut um es, es sei ein „Teil der Familie“.

Inzwischen beschäftigt sich auch der brasilianische Reiterverband mit den Vorwürfen. Der Oberste Gerichtshof für Sportjustiz (STJD) soll nun über eine mögliche Sperre für Aparecido da Silva entscheiden. Letzterer hat sich laut eigener Aussage eine Teilnahme bei Olympia 2021 zum Ziel gesetzt, für das sich Brasilien mit einem Einzelstartplatz in der Dressur qualifiziert hat.

Quellen: Eurodressage, UOL