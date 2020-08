Sport am Wochenende: Startschuss für die Nachwuchs-EM

Für den Dressur-Nachwuchs geht es in die ungarische Hauptstadt Budapest. Dort finden die Europameisterschaften in allen Altersklassen statt – allerdings verteilt über mehrere Wochen. Auch weitere Tickets für den Louisdor-Preis und den den Nürnberger Burg-Pokal werden dieses Wochenende vergeben!

Nationales Dressurturnier mit Louisdor-Preis in Verden

Vom 4. bis 9. August wird – unter den Regeln des Infektionsschutzes – in Verden zum Get-Together der Reit- und Dressurpferde für die Hannoveraner Championate gebeten. Außerdem geht es um die Finaltickets für den Nürnberger Burg-Pokal und den Louisdor-Preis. Der Donnerstag gehört dann ganz den Stuten: Die Herwart von der Decken-Schau für die besten Hannoveraner und Rheinländer Stuten ist ein Jahres-Höhepunkt der Hannoveraner Zucht.

Weitere Informationen unter https://verden-turnier.de/de/verden

Europameisterschaften Dressur (CH-EU-J/Ch-D) in Budapest

Anders als im Springen, können die Europameisterschaften für die Nachwuchs-Dressurreiter aller Altersklassen 2020 stattfinden. Ausrichter ist der Veranstalter in Pilisjaszfalu in der Nähe der ungarischen Hauptstadt Budapest, wo ursprünglich nur die EM der U25-Dressurreiter und Children stattfinden sollte. Aufgrund der Coronavirus bedingten Vorgaben erstrecken sich die Europameisterschaften vom 11. bis 27. August. Den Auftakt machen die Children und Junioren. Übrigens: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und des Mangels an Wettkampfmöglichkeiten verzichtet das FEI-Dressurkomitee bei diesen Jugend-Europameisterschaften auf die üblichen Vorgaben, was die erreichten Mindestleistungen bei internationalen Turnieren im Vorfeld betrifft.

CH-EU-J-D: Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD; Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro.

CH-EU-Ch-D: Carolina Miesner (Scheeßel) mit Angelina; Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Danubio OLD; Emily Rother (Günzburg) mit Jasper 244.

Weitere Informationen unter www.unikornislovarda.hu/en/news-events/all

Internationales Springturnier (CSI2*) in Eschweiler

Weitere Informationen unter www.eschweilerjumping.com/

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Opglabbeek/BEL

CSI3*: Christian Ahlmann (Marl); Finja Bormann (Harsum); Felix Hassmann (Lienen); Andreas Kreuzer (Damme); Harm Lahde (Hesslingen); Maximilian Lill (Hennef); Lisa-Marie Mailand (Trittau); Zoe Osterhoff (Hamm); Nicola Pohl (Marburg); Richard Vogel (Viernheim); Jana Wargers (Ibbenbüren); David Will (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Osnabrück).

CSI1*: Raphaela Gosmann (Bottrop); Theresa Kamps (Kamen); Zoe Osterhoff (Hamm); Nicola Pophl (Marburg); Josephin-Viktoria Schmidt (Olsberg); Anna-Sophia Schumacher (Bernsheim); David Will (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Osnabrück).

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*) in Budapest/HUN

CDI-W: Jessica Süss (Warendorf).

CDI3*: Alina Röhricht (Dortmund); Jessica Süss (Warendorf).

Weitere Informationen unter www.unikornislovarda.hu

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) in Kronenberg/NED

CCI3*-S: Elisa Abeck (Wesel); Nicolai Aldinger (Egestorf); Arne Bergendahl (Hamminkeln); Ricarda Berkenheide (Köln); Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Finja Bliesemann (Telgte); Amelie Colsman (Essen); Alina Dibowski (Döhle); Wolf-Dieter Eckl (Ochsenfurt); Felix Etzel (Warendorf); Tim Fürst (Stadtlauringen); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Johannes Hayessen (Eyendorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Heike Jahncke (Elsoff); Beeke Jankowski (Schmalensee); Ingrid Klimke (Münster); Hanna Knüppel (Kisdorf); Jörg Kurbel (Rüsselsheim am Main); Tamara Langhof (Seeg); Elmar Lesch (Thomasburg); Sophie Leube (Hamm); Libussa Lübbeke (Wingst); Nadine Marzahl (Munster); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Elena Otto-Erley (Warendorf); Christina Paintmayer (Eggenfelden); Friederike Paradies (Düsseldorf); Martina Reemtsma (Groß Walmstorf); Jerome Robine (Darmstadt); Anna Roggenland (Everswinkel); Anna Lena Schaaf (Voerde); Josephine Schnaufer (Neitersen); Dirk Schrade (Heidmühlen); Joelle Celina Selenkowitsch (Achim); Josefa Sommer (Immenhausen); Gesa Staas (Bramsche); Kaya Thomsen (Lindewitt); Peter Thomsen (Kleinwiehe); Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen); Sophie Vogg (München).

CCI2*-S: Clara Sophie Abeck (Wesel); Nicolai Aldinger (Egestorf); Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Greta Busacker (Münster); Isabel Kristin Dalecki (Hamburg); Lea-Sophie Denker (Bocholt); Felix Etzel (Warendorf); Maya Marie Fernandez (Weiterstadt); Lisa-Marie Förster (Ahlen); Charlotte Fritzen (Hamminkeln); Antonia Fürst (Stadtlauringen); Marlène Andrèe Gas (Bomlitz); Carla Hanser (Wasserburg); Konstantin Harting (Königswinter); Clemens Hayessen (Eyendorf); Johannes Hayessen (Eyendorf); Rebecca Herter (Neukirchen-Vluyn); Christina Hoffmann (Düsseldorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Lisa Hopster (Fürstenau); Beeke Jankowski (Schmalensee); Hanna Jensen (Tetenhusen); Leon Kirchner-Salzmann (Elmenhorst); Ingrid Klimke (Münster); Antonia Knaak (Düsseldorf); Bernd Knorr (Crailsheim); Carina Koch (Duisburg); Marco Krüger (Munster); Stefanie Lahmer (Kaufbeuren); Tamara Langhof (Seeg); Leni Lehnard (Schönau); Sophie Leube (Hamm); Ben Leuwer (Wachtberg); Ferdinand Lübbeke (Wingst); Libussa Lübbeke (Wingst); Kristin Maiwald (Wesel); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Jennifer Kristin Milberg (Ratingen); Theresa Müller (Pfronstetten); Pia Münker (Wachtberg); Christina Paintmayer (Eggenfelden); Caroline Pistorius (Döllingen); Paula Reinstorf (Neustadt); Amelie Reisacher (Memmingen); Lena Reudink (Cloppenburg); Jerome Robine (Darmstadt); Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf); Lena Scheepers (Rheinberg); Josephine Schnaufer (Neitersen); Dirk Schrade (Heidmühlen); Aline Stahn (Claden); Eva Terpeluk (Allmendingen); Finja Timm (Neuffen); Malou Zoe Tolxdorf (Düsseldorf); Almuth von der Leyen (Neukirchen-Vluyn); Leo von Schmeling (Hamburg); Julia Warner (Bleckede); Linus Weiss (Möglingen); Kristina Weitkamp (Warendorf); Celine Anouk Wirth (Undeloh); Marie Noelle Wojtun (Ankum).

CCI1*-Intro: Clara Sophie Abeck (Wesel); Calvin Böckmann (Lastrup); Jason Böckmann (Lastrup); Helena Bottermann (Voerde); Zoe Deusing (Schöffengrund); Alina Dibowski (Döhle); May Marie Fernandez (Weiterstadt); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Konstantin Harting (Königswinter); Anna Laura Herzog (Würzburg); Neil Hoffmann (Düsseldorf); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Paulina Knorr (Warendorf); Carina Koch (Duisburg); Amelie Kolthof (Wietmarschen); Nele Kuberek (Saerbeck); Jörg Kurbel (Rüsselsheim am Main); Stefanie Lahmer (Kaufbeuren); Leonie Leuwer (Königswinter); Lia Mazur (Wedemark); Jana Menningen (Münster); Jennifer Kristin Milberg (Ratingen); Maren Moldenhauer (Duisburg); Amelie Nottmeier (Saerbeck); Ole Ottmann (Münster); Martina Reemtsma (Groß Walmstorf); Amelie Reisacher (Memmingen); Melina Rytir (Düsseldorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Josephine Schnaufer (Neitersen); Dirk Schrade (Heidmühlen); Charlotte Schulze Zurmussen (Everswinkel); Josefa Sommer (Immenhausen); Selina Traut (Wangen); Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen); Emilia Vogel (Ratingen); Antonia Marie Voggenreiter (Sprockhövel); Eliza von der Leyen (Köln); Leo von Schmeling (Hamburg); Lene Wachtler (Krefeld); Linn Zepke (Telgte); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

Weitere Informationen unter www.dutchopeneventing.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CEI1*Chlumec nad Cidlinou/CZE vom 07. bis 08. August; www.jezdectvi.tv