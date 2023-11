Frankreichs EM-Pferd Cordial demnächst unter Denis Lynch

Der Holsteiner Hengst Cordial ging bislang unter der Französin Mégane Moissonnier. Nun wurde er verkauft und springt demnächst für Irland.

Cordial hat Mégane Moissonnier bekannt gemacht. Seit 2019 hatte die 25-jährige Französin den Holsteiner Hengst unter dem Sattel. Ausgebildet und vorgestellt wurde er die längste Zeit seiner Karriere von Laurent Guillet, für dessen Stall Moissonnier reitet. Besitzer war zuletzt die deutsche Seven Equestrian GmbH, deren Geschäftsführerin Rebecca Pohl ist. Seven Equestrian hat den Casall-Sohn aus der Unschuld v. Carthago Z-Concerto II-Leonid (Z.: Hans-Hermann Gempf) nun verkauft und neuer Reiter wird Denis Lynch.

Gegenüber dem französischen Magazin „Grand Prix“ erklärte Laurent Guillet, die Seven Equestrian GmbH habe sie am Abend des 5. November über den Verkauf des Hengstes informiert. Es war der Sonntag, nachdem Cordial und Mégane Moissonnier Sechste im Weltcup-Springen von Lyon geworden waren. Guillet bedankt sich bei der Firma für das Vertrauen und wünscht dem Hengst alles Gute.

Unter Laurent Guillet war Cordial bis 1,50 Meter erfolgreich. 2018 wechselte er dann für ein Jahr zu Nicolas Delmotte, ehe er zurück zu Guillet ging und Mégane Moissonnier die Zügel übernahm. Während der Corona-Zeit hatten die beiden Gelegenheit, zusammenzuwachsen. Im Juni 2021 holten sie ihre erste Top drei-Platzierung auf CSI4*-Niveau. 2022 gehören sie zum Nationenpreisteam in Aachen für Frankreich.

Für Mégane Moissonnier war Cordial das Pferd, das ihr den Durchbruch im internationalen Seniorensport bescherte. Bis dato war die 25-Jährige bereits im Nachwuchsbereich sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Viermal vertrat sie Frankreich bei Nachwuchseuropameisterschaften, allerdings medaillenlos. Einmal war sie bei den Children am Start, zweimal bei den Ponys und zuletzt bei den Jungen Reitern. Mit Cordial gehörte sie zum achtplatzierten Team bei den Europameisterschaften in Mailand.

Aktuell ist Moissonnier Nummer 196 der Welt. Neben Cordial war der zwölfjährige Selle Français-Wallach Brakadabra ihr bestes Pferd, ein Diamant de Semilly-Enkel. Er gehört nach wie vor Laurent Guillet und war mit Moissonnier ebenfalls in Lyon am Start und im wichtigsten Springen am Samstag als Elfter platziert.