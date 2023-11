Semmieke Rothenberger muss Start beim Piaff-Förderpreis in Stuttgart absagen

Das Finale um den Piaff-Förderpreis 2023, das U25-Finale, muss ohne eine der Topfavoritinnen stattfinden. Semmieke Rothenberger sieht sich gezwungen, auf den Start mit Farrington in der Hanns Martin Schleyer-Halle zu verzichten.

Schlechte Nachrichten für Semmieke Rothenberger, die doch eigentlich am kommenden Wochenende in Stuttgart im Piaff-Förderpreis hätte starten wollen. Doch aus ihrer Teilnahme am Finale wird nichts. Das hat die Hessin heute auf ihrem Instagramkanal mitgeteilt.

Piaff-Förderpreis ohne Semmieke Rothenberger

Semmieke Rothenberger und ihr KWPN-Wallach Farrington galten als klare Mit-Favoriten. Schon den Lehrgang in Warendorf im Frühjahr hatten sie mit knapp fünf Prozent Abstand vor der Zweitplatzierten für sich entschieden. Auch in den folgenden ausgewählten Turnieren stand das Paar aus Bad Homburg häufig weit vorn, etwa in Mannheim oder bei den Deutschen Meisterschaften in Balve

Doch die Krönung der Saison fällt leider aus. Der Jazz-Sohn hat sich beim Führen verletzt. Rothenberger schreibt, er habe sich „beim täglichen Spaziergang erschrocken und ist mit seiner Schulter gegen einen Pfosten gerannt. Dabei hat er sich einen Bluterguss zugezogen. Er ist zwar nicht lahm aber er fühlt sich natürlich mit dieser Schwellung unwohl. Aus Rücksicht und Liebe zu Farrie habe ich mich dazu entschieden das Piaff-Förderpreis-Finale abzusagen und Farrie Ruhe zu geben.“

Die Atmosphäre in der Stuttgarter Veranstaltungshalle ist nicht für jedes Pferd einfach. Mit Helen Erbe und Carlos geht aber ein äußerst routiniertes Paar an den Start. Die Vorjahressieger hatten sich bei der Prüfung in Riesenbeck im Rahmen der Europame isterschaften von ihrer besten Seite zeigen können.

Die erste Prüfung findet am Donnerstag, 16. November, ab acht Uhr in Stuttgart im Rahmen der German Masters statt. Dann ist der Kurz-Grand Prix gefordert. Wer als Siegerin oder Sieger im Piaff-Fördepreis 2023 die Schleyer-Halle verlässt, entscheidet sich am Folgetag ab 7.30 Uhr.