Friedrich „Fritz“ Lutter feiert 70. Geburtstag

Für sein Lebenswerk wurde Friedrich, genannt „Fritz“, Lutter die Stensbeck-Plakette in Gold verliehen. Heute, am 12. August, feiert der ehemalige Bundestrainer der Pony-Vielseitigkeitsreiter seinen 70. Geburtstag.

Wenn man Fritz Lutter als Allrounder beschreibt, liegt man völlig richtig. Der nun 70-Jährige wuchs auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf, ritt Dressur und Springen jeweils bis zur Klasse S und wandte seine Fähigkeiten auch in der Vielseitigkeit an. Dort war er bis zur Klasse M erfolgreich. Nicht verwunderlich, dass er nach Beendigung seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre 1977 zunächst den Berufsreitertest ablegte. 1981 folgte dann die Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister und 1983 das Trainerdiplom an der DOSB-Trainerakademie in Köln. Mit diesen Qualifikationen wurde Fritz Lutter zunächst Ausbilder in den Vereinen Flensburg, Bayer Leverkusen und Olven Vinnum. 1998 folgte dann der Wechsel an das Bundesleistungszentrum des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) in Warendorf und damit die Übernahme des dortigen Vielseitigkeitsstalls. Im Rahmen dieser Tätigkeit übernahm Fritz Lutter auch die Ausbildung von Lehrlingen und Pferdewirtschaftsmeistern. Darüber hinaus war er Mitglied im Prüfungsausschuss und arbeitete an der Entwicklung der Prüfungsaufgaben mit.

Als Bundestrainer der Pony-Vielseitigkeitsreiter betreute Fritz Lutter bereits Reiterinnen wie Julia Krajewski, die 2021 in Tokio die erste weibliche Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit wurde, und Anna Lena Schaaf, die erst kürzlich bei ihrem Seniorendebüt bei den Deutschen Meisterschaften auf Anhieb den dritten Platz belegte. Insgesamt bekleidete Lutter das Amt des Bundestrainers 21 Jahre lang, von 1999 bis 2020. In dieser Zeit sammelten die Pony-Vielseitigkeitsreiter 32 Medaillen bei Europameisterschaften, davon neunmal Mannschafts-Gold, dreimal Mannschafts-Silber sowie zwölfmal Einzelgold. Von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erhielt Fritz Lutter für diese Verdienste 2020 das Deutsche Reiterkreuz in Silber.

Mit der Übernahme des Ressorts Vielseitigkeit in die Bundesjugendleitung der FN im Dezember 2020, wurde Fritz Lutter Vorsitzender der AG Nachwuchs Vielseitigkeit des DOKR. Trotz der Niederlegung seines Amtes als Bundestrainer, bleibt er dem Vielseitigkeitssport also weiterhin erhalten.

2013 wurde Fritz Lutter das Goldene Verdienstabzeichen der Bundesvereinigung der Berufsreiter verliehen. 2018 folgte die Auszeichnung seines Lebenswerkes mit der Stensbeck-Plakette in Gold.

St.GEORG wünscht alles Gute zum Geburtstag!

