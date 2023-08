Stars von morgen!

Die Pforten im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta öffnen sich am Samstag, 26. August, für alle Reitsportbegeistere, die auf der Suche nach talentiertem Nachwuchs sind. Denn die 31. Elite-Fohlenauktion entzückt mit einzigartigen Youngsters von leistungsorientierter Herkunft für das gehobene Viereck oder für die anspruchsvollsten Parcours der Welt. Werfen Sie einen Blick in die Kollektion und entdecken Sie Ihre reiterliche Zukunft.

Die Kollektion der 31. Elite-Fohlenauktion weiß zu begeistern. Mit Neffen von Grand Prix-Stars, Nachkommen renommierter Stutenstämme und Weltmeistern bleibt kein Wunsch offen. Ob Sie auf der Suche nach Ihrem nächsten Sportpartner oder Zuchtjuwel sind, in dieser Kollektion wird jeder fündig:

Aus dem Stamm von Weltmeister Cumano:

Viber v. Vingino – Comme il faut – Cassini I. Das beste Springblut vereint der sportive Viber. Vater Vingino gehörte unter Abdel Said, EGY, zu den sporterfolgreichsten Hengsten der Welt und trifft auf einen erstklassigen Springstamm. Schwester Extasy wechselte 2022 auf der Elite-Fohlenauktion ins Oldenburger Münsterland. Mutter Camelotta ist Schwester der 1.40 m-erfolgreichen Baloubetta/Jan Andre Schulze Niehues.

Grand Prix-Star Foundation ist Bruder der Mutter:

Der Traum v. Dynamic Dream – De Beau – De Vito. Aus einem Grand Prix-Stamm der Extraklasse, weiß sich dieser kapitale Hengstanwärter Erscheinung mit großzügigem Bewegungsablauf in Szene zu setzen. Einzigartige Familie: Die Geschwister von Mutter Donna Beauty sind die Grand Prix-Stars Foundation/Matthias Alexander Rath, Crystal Friendship/Anabel Balkenhol, sowie die gekörten Hengste Fun4ever, Flavio Briatore sowie Fiderstar.

Aus dem Erfolgsstamm Roosakker wie Cella:

A Pleasure to have v.Aganix du Seigneur Z – Diamant de Semilly – Erco van’t Roosakker. A Pleasure to have vereint die internationalen Blutströme der legendären Aganix du Seigneur, Diamant de Semilly, Erco van’t Roosakker, Nabab de Reve, Chin Chin und Major de la Cour. Mutter Orfee VDB ist selbst 1.45 m-erfolgreich/Daniel Oppermann. Zahlreiche Geschwister der Mütter sind gekört oder springen auf 1.60 m-Niveau, wie: Electra van’t Roosakker/Jos Lansink, BEL.

Dante Weltino OLD ist der Onkel:

Las Cruces v. Las Vegas – Vivaldi – Welt Hit II. Vater Las Vegas, Sieger seiner Hengstleistungsprüfung in den Niederlanden, ist ein Sohn des WM-Finalisten Ferdeaux/Kirsten Brouwer, NED, und Wynton/Weltcup-Grand Prix mit Madeleine Witte-Vrees, NED, und entsendet einen bewegungsgenialen Tänzer. Mutter Ronja ist Schwester des Spitzenvererbers und schwedischen Championatspferdes Dante Weltino OLD/Therese Nilshagen. Rihanna ist Schwester von Riwera de Hus, Olympia-Teilnehmerin in London unter Jessica Michel, FRA.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie hier: https://auktion.oldenburger-pferde.com/de/objekte/au-32/31_elite_fohlenauktion?Lstatus=1

Am Samstag, 26. August, um 14.00 Uhr findet im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta die 31. Elite-Fohlenauktion statt. Neben der Möglichkeit vor Ort mitzubieten, können Sie alternativ telefonisch via Bietauftrag oder online ein Gebot abgeben. Falls Sie online mitbieten möchten, registrieren Sie sich bitte vorab im Auktionsbereich der Oldenburger Homepage www.oldenburger-pferde.com.

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: Tel. +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen und Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]